Cuidado con las estafas telefónicas

Compañía de electricidad alerta a los residentes de posibles fraudes

El lunes siguiente al Día de Acción de Gracias, Lupita Alcalá, una residente de la ciudad de Bell, recibió un llamado de una persona que se identificó como un representante del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) y la amenazó con cortarle la luz si no le pagaba de inmediato.

“Me dijo que era de LADWP, que yo no estaba al corriente con mis pagos y que a las 8:30 de la mañana me cortarían la electricidad”, recordó Alcalá, en entrevista con La Opinión. Afortunadamente, Alcalá sospechó inmediatamente del llamado.

“Por empezar, nosotros tenemos a Edison, no a LADWP, y eso me hizo desconfiar”, explicó la residente de Bell. “Enseguida, el estafador me pidió que le dé mi tarjeta de débito y me indicó que en cinco minutos me solucionaba el problema. Cuando le dije que creía que se trataba de una estafa y que iba a llamar a Edison, me cortó”, recordó.

Pero el estafador no se dio por vencido y llamó al cuñado de Alcalá, repitiendo la misma historia. Al rato, la residente recibió incluso un tercer llamado, de otra persona, también amenazándola con cortarle la electricidad esta vez, a las 9:00 de la mañana.

Alcalá llamó a Edison para confirmar y pudo comprobar sus sospechas.

“La gente de Edison me explicó que la compañía jamás hacía ese tipo de llamado, ni pedía dinero por teléfono, a lo sumo te envían una carta para recordarte que debes pagar. También me explicaron que cuando hay feriados como el Día de Acción de Gracias, los pagos tardan en entrar y es cuando los estafadores se aprovechan”, explicó.

Alcalá recomendó en esos casos llamar de inmediato a la compañía de electricidad para corroborar que no se trate de una estafa.

Señales de alerta

Alcalá no es la primera ni la única persona a quien los estafadores han tratado de engañar, haciéndose pasar por representantes de una compañía de servicios. Edison compartió algunos de los signos de fraude a los que debes prestar atención.

Los estafadores generalmente hacen múltiples llamados en un mismo día, muchas veces incluso fuera del horario normal de atención al público (como por ejemplo, llamados a la 10 de la noche).

muchas veces incluso fuera del horario normal de atención al público (como por ejemplo, llamados a la 10 de la noche). Quienes llaman piden al cliente información confidencial como por ejemplo los números de su Seguro Social, o le preguntan sobre su uso de electricidad y otra información sobre el medidor del hogar.

como por ejemplo los números de su Seguro Social, o le preguntan sobre su uso de electricidad y otra información sobre el medidor del hogar. Los estafadores también le recomiendan al cliente que adquiera productos eléctricos alternativos.

Desconfía de quienes amenazan con desconectar tu servicio eléctrico o de gas de tu hogar o tu lugar de trabajo dentro de una hora, así como de quienes te exigen un pago inmediato, frecuentemente a través de una tarjeta de débito prepagada.

Recursos para el consumidor

Recuerda que la compañía nunca ofrece por teléfono productos relacionados a la energía para el hogar.

Edison tampoco envía representantes de energía solar a los hogares.

a los hogares. La compañía nunca pregunta por información sobre las tarjetas de crédito del consumidor, ni tampoco por el medidor del hogar y el uso de energía. Tampoco llama a sus clientes fuera del horario de atención de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

del consumidor, ni tampoco por el medidor del hogar y el uso de energía. Tampoco llama a sus clientes fuera del horario de atención de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Si alguien llama a tu puerta diciendo que es un representante de Edison, llama de inmediato a la compañía y verifica que no se trate de un fraude.

Para más información

Si crees que has sido víctima de fraude o sospechas de un llamado, supuestamente de la compañía eléctrica, recoge todos los datos que puedas del estafador y llama de inmediato a SCE al 1-800-655-4555, contacta a la policía local o envía tu mensaje a csinfogov@sce.com.