Maestra pierde su empleo por revelar a sus alumnos el “secreto” de Santa Claus

El director de la escuela calificó de impropia la actitud de la profesora con los más pequeños de la primaria, por lo que la despidió

Triste navidad la que tendrán un grupo de niños de entre 6 y 7 años de una escuela en Montville, Nueva Jersey, luego de que su maestra les contara la verdadera historia de Santa Claus, rompiendo de la forma más cruel la ilusión, en esta época, de los más pequeños.

El hecho fue revelado por Lisa Simek, madre de una de las niñas que ahora tienen el corazón roto por culpa de la maestra suplente.

“Ella les dijo que los renos no pueden volar y que los elfos no son reales. Ni siquiera se detuvo allí, también les contó la historia sobre el Ratón de los Dientes y el Conejo de Pascua. Les dijo que la magia no existe“, escribió en Facebook Lisa Simek

“Por favor, no hagan comentarios negativos sobre la maestra. No conocemos su situación y perspectiva, y no importa cuán desafortunada sea la situación, todos debemos aprender de esto. La magia navideña es real y se muestra a través de actos de bondad, amor, positividad y gracia para los seres queridos y extraños. Moraleja de la historia: sólo sé amable”, agregó la mujer.

Por su parte, Michael Raj, director de la escuela, envió una carta a los papás de los 22 niños, disculpándose por lo ocurrido y que él, como padre, entendía la indignación que ha causado esta situación, por lo que decidió despedir a la maestra.

“Me dolió en el corazón porque mi hija se ilusiona mucho con el espíritu de la Navidad y Santa Claus”, contó a News 12 New Jersey Myra Sansone-Aboyoun, mamá de una de las niñas.