Maky Soler reaparece en Instagram al natural tras anunciar separación de Juan Soler

A veces con tantos filtros y tantas orejas de todo tipo se nos olvida lo hermosos que somos todos al natural . Por que somos nosotros mismos así sin mas !!! Cada uno único … a todos ustedes les mando un beso de buenos días así sin maquillaje y sin filtro como si estuvieran aquí conmigo tomando unos mates !!! ….feliz jueves . Este post se lo quiero dedicar a @marcelab23 y a su familia !! Hoy me toca despedirla y solamente recordarla honrando la vida !!! Siempre en mi corazón Marce . Te voy a extrañar .