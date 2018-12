Kendrick Lamar y Drake dominan las nominaciones de los Grammy

"I Like It" de Cardi B con J Balvin y Bad Bunny también darán la sorpresa ya que podrían llevarse el galardón como grabación del año

Kendrick Lamar y el canadiense Drake parten como favoritos con ocho y siete nominaciones, respectivamente, en una edición en la que el sabor latino llega con Cardi B y J Balvin.

“I Like It”, el exitoso tema de la rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B junto al colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny, podría llevarse el Grammy a grabación del año.

Cardi B obtuvo en total cinco nominaciones incluyendo la de álbum del año, solo una menos que la artista de folk Brandi Carlile, la mujer más nominada, con seis candidaturas.

La Academia de la Grabación anunció hoy los candidatos para la próxima edición de los premios más importantes de la música, que se celebrará el 10 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.).

Kendrick Lamar, como máximo responsable de la banda sonora de “Black Panther” (2018), y Drake, con su disco “Scorpion”, se verán las caras por el gramófono dorado al álbum del año.

En esta categoría también figuran Cardi B (“Invasion of Privacy”), Brandi Carlile (“By The Way, I Forgive You”), H.E.R. (“H.E.R.”), Post Malone (“Beerpongs & Bentleys”), Janelle Monáe (“Dirty Computer”) y Kacey Musgraves (“Golden Hour”).

Y en la de grabación del año, “I Like It” se enfrentará a “The Joke”, de Brandi Carlile; “This Is America”, de Childish Gambino; “God’s Plan” de Drake; “Shallow”, de Lady Gaga y Bradley Cooper; “All The Stars”, de Kendrick Lamar y SZA; “Rockstar”, de Post Malone Feat. 21 Savage, y “The Middle”, de Zedd Feat. Maren Morris y Grey.

En canción del año, que a diferencia de grabación del año premia la excelencia en la composición, fueron nominados “All The Stars”, de Kendrick Lamar y SZA; “Boo’d Up”, de Ella Mai; “God’s Plan”, de Drake; “In My Blood”, de Shawn Mendes; “The Joke”, de Brandi Carlile; “The Middle”, de Zedd Feat. Maren Morris y Grey; “Shallow” de Lady Gaga y Bradley Cooper, y “This Is America”, de Childish Gambino.

Asimismo, Chloe x Halle, Luke Combs, Greta Van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith se disputarán el Grammy a mejor nuevo artista, un apartado en el que seis de los ocho contendientes son mujeres.

El cine irrumpió con fuerza en la gran fiesta de la música gracias a Childish Gambino, el alias musical del actor Donald Glover, y su fenómeno viral “This is America”; las candidaturas para la actriz y cantante Janelle Monáe; las nominaciones para Lady Gaga y Bradley Cooper por el musical “A Star is Born” (2018); y el éxito de la banda sonora de la cinta de Marvel “Black Panther”.

No sería la primera vez que una banda sonora triunfa a lo grande en los Grammy, ya que la película de los hermanos Coen “O Brother, Where Art Thou?” se hizo con la distinción al álbum del año en 2002.

Camila Cabello, Demi Lovato y Miguel son otros de los artistas con ascendencia hispana que acompañarán a Cardi B en las categorías genéricas de los Grammy.

En cuando a los apartados específicamente latinos, Pablo Alborán (“Prometo”) Natalia Lafourcade (“Musas Volumen II”), Carlos Vives (“Vives”), Raquel Sofía (“2:00 AM”) y Claudia Brant (“Sincera”) competirán por el premio al mejor disco de pop latino.

Por otro lado, el reconocimiento al mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo se decidirá entre Aterciopelados (“Claroscura”), Coastcity (“Coastcity”), Monsieur Periné (“Encanto Tropical”), Orishas (“Gourmet”) y Zoé (“Aztlán”).

Luis Miguel con “¡México por siempre!” encabeza los candidatos al mejor disco de música regional mexicana, donde también son aspirantes Ángela Aguilar (“Primero soy mexicana”), Calibre 50 (“Mitad y mitad”), Aída Cuevas (“Totalmente Juan Gabriel Vol. II”), Los Texmaniacs (“Cruzando borders”), y Mariachi Sol de México de José Hernández (“Leyendas de mi pueblo”).

Además, el mejor álbum latino tropical contará con Charlie Aponte (“Pa’ mi gente”), Formell y los Van Van (“Legado”), Orquesta Akokán (“Orquesta Akokán”), Felipe Peláez (“Ponle actitud”) y Spanish Harlem Orchestra (“Anniversary”) como nominados.

Y también habrá presencia latina en las categorías de jazz con representantes como Dafnis Prieto, Elio Villafranca o Miguel Zenón.

Las 84 categorías de los Grammy dejaron algunas curiosidades como la nominación para el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter (1977-1981) en el apartado de “spoken word” (palabra hablada), las dos candidaturas para la película de Pixar de inspiración mexicana “Coco”, o la mención póstuma en mejor disco de rap para Mac Miller, que falleció en septiembre a los 26 años.