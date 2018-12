Madre compra por Amazon “disfraz de Navidad” sin imaginarse que le llegaría ¡un juguete sexual!

Su hijo necesitaba ir de pastor a la escuela y en dicha plataforma encontró uno que incluía una oveja inflable, sin jamás imaginarse de lo que en realidad se trataba

Diciembre se convierte en el mes más complicado y movido del año, sobre todo para las madres de familia, quienes no solo tienen que preparar todo lo relacionado a las reuniones navideñas, sino que también deben estar al tanto de los regalos y sobre todo, de los disfraces de sus hijos para las tradicionales pastorelas.

Una de esas madres un tanto agobiadas es Helen Cox, quien hace un par de semanas recurrió a Amazon para comprarle un disfraz de pastor a su hijo Alfie para su pastorela y en la búsqueda, encontró uno que le llamó la atención, pues por tan solo $16,99 dólares venía incluido el atuendo y un muñeco inflable en forma de oveja.

Una vez que llegó el paquete a casa, Alfie, emocionado, decidió llevar a la escuela la oveja inflable. El problema fue que estando ahí, la maestra descubrió que esa oveja no precisamente era un juguete infantil, sino más bien uno de índole sexual, pues el objeto tenía un gran agujero trasero, así como labios rojos y largas pestañas.

Al llegar a casa, a Helen le desconcertó que la maestra le hubiera devuelto la oveja, por lo que decidió inflarla y fue así como descubrió el “secreto”.

“Simplemente no puedo creerlo. No sé si reír o llorar. ¿Cómo voy a explicar esto a sus maestros?. No tengo idea de si vieron que era un juguete sexual y por eso lo enviaron a casa: estoy mortificada”, comentó la avergonzada madre en entrevista que retoma Daily Mail.

Según Cox, cuando ingresó a Amazon y se topó con dicho producto, leyó bien la descripción en donde afirmaba que se trataba de un disfraz infantil de pastor, así que no sabe dónde se origina el error.

Por su parte, un protavoz de Amazon le aseguró al medio anteriormente citado que la cuenta del vendedor así como el producto ya fueron eliminados de la plataforma, pues no cumplieron con las reglas impuestas por la empresa.