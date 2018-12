Marca de moda mexicana en el ojo del huracán por playeras con tips para violar mujeres

El estampado de la prenda tiene frases en inglés que resultaron bastante ofensivas para el público femenino

“Cuidado con el Perro” es una marca de ropa mexicana, que en pocos años se ha posicionado como una de las favoritas de los jóvenes de ese país.

Sin embargo, en días recientes, esta marca ha sido duramente criticada en redes sociales luego de que una usuaria de Twitter publicó la imagen de una camiseta que se vende en una de sus tiendas en Culiacán, Sinaloa, la cual, a su juicio, en su estampado hace una “oda” de la violencia contra la mujer.

En dicha prenda, se pueden leer algunas frases en inglés que dicen: “Make her think she is safe” (“Hazla creer que está a salvo”), “Don’t ask, be a total asshole” (“No preguntes, sé un completo cab…n”), y “Make her your. Read her body” (“Hazla tuya. lee su cuerpo”).

Dicha situación ha provocado que se abriera una petición en Change.org, en donde se puede firmar una solicitud en donde se exige a “Cuidado con el Perro” retire de todas sus tiendas este y otros productos similares y solicitan que la empresa pida una disculpa pública.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) exhortó a la tienda a retirar las playeras que contienen mensajes que incitan a cometer actos violentos contra las mujeres.