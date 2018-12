Exreina de belleza “estalla” contra los que llaman gorda a Miss Filipinas Catriona Gray

Siera Bearchell salió en defensa de Catriona

Una exreina de belleza salió en defensa de la candidata de Filipinas a Miss Universo, luego de que cibernautas la acusarán de gordita en las redes sociales.

Todo comenzó con una foto divulgada en la cuenta de Instagram de la revista Vogue Tailandia, donde sale en bikini Catriona Gray, Miss Universo Filipinas 2018, durante un viaje a la isla de Koh Larn en Pattaya, Tailandia. Algunos cibernautas la calificaron como “regordeta” “No tonificado” y “gordita” en las redes sociales.

“Primero que nada, no sé si estas personas tienen ojos o no o no saben qué significan estas cosas, pero puedes ver sus abdominales, sus huesos de la cadera. No hay nada regordete en ella en absoluto. Es tan perturbador “, les respondió en sus propias redes Miss Universo Canadá 2016 Siera Bearchell, actualmente embarazada.

En su canal de YouTube, Bearchell dijo que ella fue objeto de expresiones similares durante su reinado.

“Hay mujeres, mujeres de todas las edades, que están leyendo esos comentarios y pensarán: ‘Si estas personas están diciendo estas cosas sobre ella, ¿qué dirían sobre mí?'”, expresó Bearchell, y dijo que ser una Miss Universo no se trata de tener “abdominales definidos o piernas delgadas“.

“Es perjudicial. Es perjudicial para la persona a la que se dirige el mensaje, es perjudicial para las personas que ya se sienten conscientes de sí mismas, sienten que no tienen una alta autoestima o que ya no les gustan sus cuerpos. Esas palabras son perjudiciales “, agregó.