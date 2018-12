Muere atleta rusa electrocutada con su celular por tomarse fotos en el baño

View this post on Instagram

• У нас в городе,давно выпал долгожданный всеми снег-густой и чистый,который не тает через полчаса и не превращается в слякоть.Снег превращает обычный мир-в сказочный. Деревья покрыты серебристым инеем. Бывает,выйдешь на улицу вечером,смотришь,как тихо падают пушистые,лёгкие хлопья снега.Кажется,что всё живое крепко спит.