¿Qué relación tiene Ana Gabriela Guevara y el Futuro de la Fórmula 1 en México?

El futuro de la Fórmula 1 se encuentra en las manos de la nueva Directora de la Comisión de Cultura Física y Deporte, quien ahora es miembro del gobierno de AMLO

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, llegaron los nuevos miembros de su Gabinete. Algunos de ellos sin previa experiencia política pero con rostros muy conocidos, como Ana Gabriela Guevara Espinoza, la exatleta que regaló a México una medalla de plata en los Juegos Olímpicos del 2004 y más de 10 medallas de oro en la disciplina de atletismo.

La medallista olímpica asumió la posición de Directora de la Comisión de Cultura Física y Deporte (CONADE) el pasado 4 de diciembre – la primer mujer en asumir esa posición – y entre sus muchas propuestas, la ahora legisladora del Partido de Trabajo (PT) dijo que buscará un mayor presupuesto y prometió que ese dinero llegará a los deportistas.

¿Qué tiene que ver Guevara con la F1?

Entre sus muchos retos, la exatleta de Sonora ahora tiene la misión de definir la permanencia del Gran Premio de México en su país, porque en agosto de este año, antes que Guevara asumirá su posición, la legisladora comentó que la Fórmula 1 era muy costosa para el país azteca y que bajo su dirección el evento que ha atraído tanto turismo a México pudiera terminar.

“(Hay que ver) prioridad, efectos, qué queremos y cuánto cuesta. No me disgusta el tema de la Fórmula 1, pero me parece que es demasiado dinero. No me molesta que haya eventos, tampoco, pero me parece que para la Ciudad de México no debe ser la lógica total”, dijo la exatleta a la publicación SDP.noticias.

Por otra parte, el Gran Premio México anunció en su página de Internet oficial que este evento ha atraído cerca de 337 mil espectadores, que “contribuyó a la economía del país con 8 mil 400 millones de pesos” y que sigue contribuyendo a la creación de 8,700 empleos que a su vez generaron ganancias en salarios por más de 700 millones de pesos mexicanos.

La incertidumbre sobre el futuro de la carrera de los autos más veloces en el país llega a mediados de la renovación de el contrato que se firmó en el 2015 y que trajo por tres años seguidos a los pilotos de carreras más veloces del mundo.

En contrato entre México y la Fórmula 1 termina en el 2019, y la pasada administración, a través de la Secretaría de Turismo, pagó $363 millones para llevarlo a cabo en ese país.