Bruja Zulema le hará una limpia a Cruz Azul en el estadio Azteca

La "hechicera" lanza una convocatoria en Instagram e invita a todos los aficionados celestes a unirse en el ritual

En Cruz Azul ya no quieren por ningún motivo dejar escapar la oportunidad de ponerle fin a la sequía de títulos, por lo que están decididos a todo, incluso hasta recurrir a los servicios de una hechicera y así será.

Este miércoles, previo a la final de ida del fútbol mexicano entre América y la Máquina que tendrá lugar el jueves, la reconocida Bruja Zulema hará acto de presencia en el estadio Azteca para hacer un ritual “contra las envidias”, que le permita al conjunto celeste derrotar a las Águilas para conquistar el campeonato de liga del torneo Apertura 2018.

A través de Twitter, Zulema lanzó la convocatoria, para que los seguidores del Cruz Azul asistan al Coloso de Santa Úrsula a partir de las 9:00 AM locales (10:00 AM ET / 7:00 AM PT) para acompañarla en la ceremonia y todos con la playera de la Máquina.

En 2017, la Bruja Zulema realizó un ritual en las instalaciones de La Noria, al sur de la Ciudad de México, lugar donde Cruz Azul se concentra en sus entrenamientos y el resultado fue positivo pues el conjunto celeste se impuso en aquella ocasión y de visita 1-2 a las Chivas del Guadalajara.

Cruz Azul recientemente cumplió 21 años sin conseguir un título de liga, desde que se proclamó campeón del Invierno 97, tras vencer en la final a León, con un penal ejecutado por Carlos Hermosillo.

NO TE LO PIERDAS

Partido: América vs. Cruz Azul (final de ida)

Estadio: Azteca

Fecha: jueves 13 de diciembre

Hora: 9:30 PM Este / 8:30 PM Centro / 6:30 PM Pacífico

Canales de transmisión

México: Televisa Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, TDN

USA: Univision Deportes En Vivo, Univision Deportes