Carla Medrano de “El Bueno, La Mala y El Feo” recibe la navidad presumiendo sus angelicales curvas

🎁🎅🏽Querido Santa, este año me he portado muy bien. Te encargo una, o dos, botellitas de Licor 43. No son solo para mí, son para compartirlas con mis amigos gorrones. Besos. Abrazos. Nunca cambies. Besos mil. XOXO. La exmala, hoy buena, Carlita. #Licor43 🥰 Dear Santa, this year I have behaved very well. I order one, or two, bottles of Licor 43. They are not just for me; they are for sharing with my freeloader friends. Kisses. Hugs. Never change. A thousand kisses. XOXO The ex-mala, today good, Carlita.