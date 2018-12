Chyno Miranda no puede con tanta emoción de tener a su primer hijo

El domingo anunciará el sexo de su bebé

A principios de octubre la esposa de Chyno Miranda daba a conocer en su cuenta de Instagram la noticia de que estaba esperando su primer hijo junto al cantante con un divertido vídeo en el que se veía el momento en que él se enteraba de que estaba embarazada.

Desde entonces la pareja, que contrajo matrimonio en verano del año pasado, no ha parado de compartir pequeños momentos de la emocionante etapa que están viviendo con todos sus seguidores de la esfera virtual, incluyendo las primeras ecografías de su retoño.

En su caso, el famoso reguetonero ha sido incapaz de contener las lágrimas en un momento tan emotivo, en especial cuando este mismo martes pudo ver a su pequeño (o pequeña) moviéndose y haciendo la señal de la paz con su manita.

“Esta mañana estuve en el doctor con mi esposa viendo cómo estaban los latidos del corazón, cuánto había crecido y cuánto está pesando ya nuestro bebé. Estoy muy emocionado, no se imaginan ya la felicidad… No dejo de llorar, entro en el consultorio y ya se me hace agua el guarapo. Se me ponen los ojos llorosos y cuando empiezo a ver las imágenes reflejadas en la pantalla del bebé… es una emoción increíble. Y escuchar los latidos de su corazón es la verdadera sinfonía”, ha asegurado emocionado el futuro papá en una serie de vídeos grabados tras abandonar el centro médico.

“Con toda la sinceridad del mundo, yo jamás había sentido algo así. Es que no sé ni cómo explicarlo, es algo increíble, mágico. Es un verdadero milagro. Esto es un sueño lo que estoy viviendo y por eso lo comparto con ustedes”, ha concluido.

Tras la visita al especialista, la propia Natasha, como se llama la guapísima chica del intérprete, se ha encargado de anunciar que este domingo harán público el sexo del bebé que están esperando y que en breve se sumará a la bonita familia que ambos han formado ya con sus perritos Mila y Coco. La razón por la que han decidido esperar hasta entonces ha sido su deseo de que los allegados de ambos pudieran estar presentes en el momento en que revelen la gran sorpresa, previsiblemente en el marco de alguna de las fiestas de ‘gender reveal’ que tan de moda se han puesto en los últimos tiempos.

El otro proyecto que se trae entre manos estos días el músico es el lanzamiento de una aplicación personal -bautizada como Chyno Miranda- con la que ha querido seguir el ejemplo de otros artistas creando un espacio en el que pueda mantener un contacto más directo y personal con su base de fans. Esa plataforma ofrecerá acceso a los videos musicales del cantante, su música, sus conciertos en streaming y en directo, pero también será el lugar en que comparta a partir de ahora los hitos más importantes de su carrera y su vida personal, incluido todo lo relacionado con su debut en la paternidad y el anuncio de si su retoño será niño o niña.