La espera de 4 fieles perros a las afueras de un hospital en donde era atendido su dueño

A las 3 de la mañana, la empleada de un hospital se topó con esta escena que ya le dio la vuelta al mundo y enternece corazones

Cris Mamprim es una mujer de Brasil que trabaja en el Hospital Regional Alto Vale, de Río du Su, y hace unos cuantos días se topó con algo que hizo que sacara su teléfono y tomara una fotografía, la cual compartió en Facebook y pronto se hizo viral.

Resulta ser que Cris fotografió a cuatro perros callejeros que esperaban muy atentos, en la madrugada, en la puerta de la sala de urgencias a su dueño, un hombre indigente, el cual tuvo que acudir al centro de salud al sentir algunas molestias.

Los perros se mostraron fieles y esperaron por horas a su amo, quien finalmente a las pocas horas, fue dado de alta y se retiró del lugar con sus mejores amigos.

Cris compartió la foto en Facebook con el siguiente mensaje:

“Con tanta gente mala por ahí, hoy me encontré con esa escena. En el hospital en el que trabajo, a las 3 de la madrugada, mientras su dueño (habitante de la calle) estaba siendo atendido, sus compañeros esperaban en la puerta. Una persona simple, sin lujos, que depende de la ayuda para vencer el hambre, el frío, los dolores, las maldades del mundo, tiene a su lado los mejores compañeros, y el intercambio es recíproco. Intercambio de amor, cariño, calor, comprensión… una persona que nos confesó que deja de comer para alimentarlos. No sé cómo es su vida, porque está en la calle, y no me importa ni lo juzgo, pero admiro el respeto y el amor que tiene por sus mascotas. Verlos así, esperando en la puerta, solo muestra lo mucho que son bien cuidados y amados. Ay si todos fueran así…. si no tuvieran maldad, malos tratos….”.

A las pocas horas, su fotografía ya le había dado la vuelta al mundo, lo cual llenó de alegría a esta mujer, pues considera que con su post, invitó a que las personas reflexionaran acerca del maltrato animal, al ejemplificar cuán nobles y amorosos pueden llegar a ser.