Le niegan permiso para agrandar su vivienda y responder con escultura de seña obscena

Ted Pelkey revisó todas las leyes para asegurarse que no infringiera ninguna

Hace un poco más de una década, un hombre del distrito de Westford, en Vermont, llamado Ted Pelkey tuvo el deseo de ampliar su casa para poder construir un garage de grandes dimensiones, el cual utilizaría para trabajar en la reparación de camiones.

Tras 10 años de espera, recientemente recibió respuesta por parte de las autoridades, quienes rechazaron su petición.

Molesto por la respuesta que le dieron, pero sobre todo, por haber tenido que esperar tanto tiempo para que le dieran una resolución negativa, Ted decidió expresar su molestia de una forma un tanto peculiar.

Varios medios locales reportan que a este hombre no le importó gastar $4,000 dólares en su venganza.

“Me han pasado por alto y no está bien. No me han tratado de manera justa”, evaluó Pelkey, que planeó una venganza. “Estaba sentado en un bar y le dije a mi esposa: ‘Quiero tener una estatua hecha de un dedo medio y la voy a poner en el césped'”, declaró a Boston.com.

Lo primero que hizo fue comprar un bloque de pino de 5 metros de altura. Posteriormente sobre este puso una gran mano con el dedo medio extendido, escultura que le fabricó un artesano local, por lo que puede verse desde cualquier sitio de su localidad.

No contento con esto, Pelkey le puso luces a su alrededor para que así esté iluminada todas las noches. Antes de mandarla a hacer, estudió minuciosamente la legislación local para revisar que no violaba ninguna norma.

Las autoridades locales se refirieron a los motivos por los que denegaron el permiso de construcción a Pelkey y detallaron que la solicitud no cumplía con todos los requisitos. Por ejemplo, no describía el propósito para el que la edificación iba a ser usada ni incluía información sobre la iluminación necesaria para enfrentar situaciones vinculadas a la seguridad.