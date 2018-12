Se burlaron del nombre de su bebé y decidió cancelar su baby shower

La madre se molestó porque la gente que más quiere se estaban burlando de su futuro hijo a sus espaldas

Una mujer cuya identidad no fue revelada, está pasando por su mejor etapa, ya que en pocos meses se convertirá en madre.

Sin embargo, lo que pocos saben es que una mujer embarazada es un cóctel de hormonas, lo cual puede provocar cambios de ánimo y por ende, puede que un día estén más sensibles en comparación con otros, por eso hay que tener cuidado con lo que decimos a las futuras madres.

Pero esta mujer se llevó una gran decepción cuando algunos familiares y amigos que había invitado a su baby shower se burlaron del nombre que escogió para su futuro hijo, al cual decidió llamar Squire Sebastian Senator.

Muy molesta, publicó el siguiente post en Facebook:

“Queridos invitados del baby shower de Squire Sebastian Senator. Tengo un anuncio que darles. Me duele mucho pero estoy cancelando el baby shower. Pronto te enviaré un mensaje si estas invitado a una fiesta más privada e inclusiva, aquí nadie podrá juzgarme.

¿Por qué estoy haciendo esto? Porque todos ustedes han estado hablando mier… de mi bebé, un bebé que no ha nacido. ¿Cómo pueden juzgar a un niño? ¿Qué está tan mal con ustedes?

No, no estoy loca, no estoy mentalmente inestable y no estaba ebria cuando elegí su nombre. Su nombre es Squire Sebastian Senator. Y así será. No pueden obligarme a cambiar de decisión, ese es el nombre que yo tenía destinado darle. Si miran un poco atrás en mi árbol familiar se darán cuenta de que en mi familia hay muchos Squire, así como Senators. Esos nombres son poderosos y fuertes.

El nombre de mi bebé causará una revolución. La gente le preguntará todo el tiempo. ¿Por qué ponerle a tu hijo un nombre aburrido y usado como Joshua, Nick, Brian, Sam, etc. Cuando puedes llamarlo de una forma especial. Jódanse todos. Familia de mier… No serán parte de la vida de mi bebé y todo porque lo juzgaron”, escribió la furiosa madre.

¿Qué hubieras hecho en su lugar?