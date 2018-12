Qué no hacer en la fiesta de fin de año de tu empresa

La cena de fin de año de tu empresa puede ser un gran evento para relajarte, pero podría traerte problemas si no te comportas de forma adecuada

La cena de fin de año es uno de los momentos más esperados en todas las empresas. Sin embargo, podría costarte muy caro si te comportas de manera inapropiada, no olvides que a pesar de ser una fiesta estás en tu trabajo con tus compañeros y superiores, por lo que una mala conducta podría afectar tus relaciones laborales de forma irremediable.

Es por eso que es bueno saber qué conductas debes evitar para no tener problemas. Por supuesto que no debes comportarte como un robot y puedes relajarte y disfrutar, pero debes evitar cualquier tipo de excesos.

Lo primero que debes evitar es buscar ser el centro de atención ni cambiar la conversación a temas de tu interés, procura dejar hablar a los demás. También procura evitar temas polémicos como política y religión, pues es común que estos lleven a confrontaciones innecesarias.

También debes evitar revivir rencillas con alguno de tus compañeros y, algo de lo más importante, no hables mal de jefes u otros empleados. Puede ser muy tentador quejarte de algunas cosas que no te gustan, pero no es nada bueno quedar como chismoso.

Si bien es probable que tengas en cuenta todo esto en tus cinco sentidos, el consumo de alcohol podría desinhibirte de más. Es por esto, que debes consumir bebidas embriagantes de forma moderada, porque además de cometer los errores anteriormente citados también podrías hacer un espectáculo que te deje en ridículo frente a toda la empresa. Eso sin duda podría provocar que quedes marcado y, dependiendo de la gravedad, hasta podría causar tu despido.