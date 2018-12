Nacimientos vivos en L.A.

Este fin de semana actores, bailarines y animales forman parte de la representación del nacimiento de Jesús que busca la unión de la comunidad

Durante las fiestas decembrinas, los corazones suelen ser invadidos por sentimientos de bondad, esperanza, amor y unidad; no obstante con el transcurso de las semanas estas sensaciones

—en ocasiones— regresan a un segundo plano.

Es por ello que con un nacimiento viviente en forma de teatro musical, la iglesia comunitaria Granite Creek, con sede en la ciudad de Claremont, intenta inyectar en los corazones de la comunidad un sentimiento de hermandad y unidad que perdure todo el año.

Con la música original de John Stratton; además del guió y la dirección de Marina Stratton, la iglesia debutó este espectáculo la noche del jueves con gran éxito.

Esta es la temporada número 18 y el público en general podrá presenciar la sencilla pero poderosa obra musical hoy sábado y mañana domingo 16 de diciembre.

“Estamos viviendo una época muy difícil, de división y problemas… Esperamos que con esta obra recapacitemos y entendamos que somos hermanos, que debemos estar unidos y caminar juntos hacia el futuro”, comentó Joshua Kapchinsky, pastor principal.

“Dios no quiere que estemos en conflicto, él está en nuestros corazones y debemos demostrar ese júbilo a través de buenas acciones”.

Kapchinsky dijo que la división que existe en la nación creada por el gobierno actual ha tocado a su congregación de alrededor de 350 creyentes.

Añadió que ha sido difícil mantener el sentido de unión entre sus propios feligreses debido al clima político actual, pero que con la gracia de Dios ha sabido inyectar la cordura entre ellos.

“Aquí no hablamos de política, aquí predicamos la palabra de Dios, pero sí me he dado cuenta que existe mucha división. Al final de cuentas todos somos hermanos y seas del partido político que seas necesitamos del amor de Dios”, dijo.

La historia en Belén

Con una escenografía que combina el poder, la riqueza, la pobreza y la lealtad, diseño de Jim LoGiudice, y las coreografías ejecutadas por bailarinas del estudio Adage, de La Verne, la representación del nacimiento da inicio con un ángel anunciando el nacimiento de Jesús a María.

Acto seguido, se le ve reunirse con Elizabeth, quien ha concebido un hijo en su vejez a pesar de que era llamada estéril “porque para Dios nada es imposible”.

La obra continua con Herodes, El Grande, sentado en su trono y quien rodeado de opulencia, ordena la ejecución de los niños nacidos en Belén con la intención de asesinar a Jesús, un recién nacido nombrado Rey de los Judíos por los Reyes Magos Gaspar, Melchor y Baltazar.

El nacimiento de Jesús en un portal de Belén es celebrado con coreografías ejecutadas magistralmente por diestras bailarinas que representan ángeles caídos del cielo. Ataviadas de blanco como símbolo de la pureza, las bailarinas demuestran al público gracia e inocencia.

Recibir a nuestros hermanos inmigrantes

La escena donde José y María deambulan buscando posada tiene un especial significado sobretodo en tiempos recientes con hermanos inmigrantes buscando refugio en países opulentos.

Kapchinsky dijo que es una imagen poderosa que debería quedar grabada en la mente de las personas para nunca olvidar que incluso José y María fueron inmigrantes.

El Pastor entiende que millones de personas alrededor del mundo se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de una mejor vida y que en muchas ocasiones escapan de la violencia y conflictos bélicos. No obstante, dice, jamás entenderá el concepto de “cierro la puerta detrás de mí”, utilizado por los mismos inmigrantes.

“Mucha gente pregunta, ‘¿qué haría Jesús?’. Yo me pregunto, ‘¿qué pensaría Jesús de mí si yo me comportara así?’”, comentó. “Yo solo deseo que con esta obra, la cual comenzó como algo pequeño y ahora hasta animales vivos incluimos, la gente pueda abrir su mente pero muy en particular su corazón”.

Que la paz de Cristo reine entre la comunidad, que el amor y la prosperidad estén presentes todo el año y que la bondad y esperanza no disipen, es el mensaje que Kapchinsky desea esparcir entre la comunidad con esta producción de teatro musical.

La iglesia Granite Creek se ubica en la cuadra en la cuadra 1580 N. Claremont Blvd,Claremont, CA 91711. Las funciones son a las 6:00 p.m., 7:00 p.m., y 8:00 p.m.

La obra clausura será este 16 de diciembre a las 6:00 p.m. Para más información llama al 1(909) 625-4455 o visita: granitecreek.org/living-nativity/

Eventos gratuitos

Otro de los nacimientos vivos, donde se verán burros, camellos y ovejas en el viaje de María y José se presentará en The Church, Green Hills, ubicada en la cuadra 2200 Imperial Hwy, La Habra, CA 90631. Las funciones serán este sábado 15 y domingo 16 de diciembre a las 6:00 p.m., 7:00 p.m., y 8:00 p.m.

El condado de Orange se hará presente y tendrá un show en la iglesia Crossline Community en Laguna Hills durante todo el fin de semana de 5:00 p.m., a 8:00 p.m.

La cita es en el 23331 Moulton Parkway Laguna Hills, CA 92653. Para más información visita: crosslinechurch.com/christmas/