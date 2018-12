3 ejercicios que realizarás en menos de un minuto y que equivalen a hacer 100 abdominales

Hacer muchas abdominales no siempre implica ejercitarse de la mejor manera

Una de las partes del cuerpo en donde solemos enfocar nuestra atención al momento de hacer ejercicio es el abdomen. Quién no quisiera tener un viente plano y marcado; sin embargo, lograrlo no es nada fácil, ya que es una de las zonas del cuerpo que más grasa acumula y por lo tanto, hacer muchas abdominales no es suficiente, ya que varios de estos ejercicios lo único que hacen es fortalecer la grasa.

Jim White, quien es dueño de Jim White Fitness & Nutrition Studios en Virginia Beach, explica que “hacer abdominales 7 días a la semana sin descanso solo hace daño a los músculos. Lo recomendable es ejercitar los abdominales tres o cuatro veces a la semana”.

Según White, poca gente sabe que al momento de hacer abdominales, pones a trabajar varios músculos de las piernas, brazos e incluso del cuello, sin que necesariamente se esté quemando la grasa, traduciéndose así en una piel sebosa, celulitis e incluso, arterias tapadas.

Ante dicha razón, Jim revela tres ejercicios con los cuales realmente estarás eliminando la grasa del abdomen, que solo te llevará un minuto realizarlos y que equivalen a hacer 100 abdominales.

3 ejercicios de un minuto que equivalen a 100 abdominales

Ejercicio 1

Ponte en posición de plancha y mantente de esa manera por 20 segundos. Esto lo logras apoyando los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo. Lo importante es que quedes boca abajo, con piernas, torso y cara en el aire.

Con este ejercicio, tu abdomen se vuelve más resistente y notarás cómo poco a poco se siente más tenso. Trata de sumirlo mientras te encuentras haciendo este ejercicio y no relajes hasta que termines la rutina. Debes hacerlo 6 días a la semana y cuando ya lleves dos, realiza dicho ejercicio mañana y noche, agregando 10 segundos.

Ejercicio 2

Colócate en posición de largartija y luego lleva tus rodillas, alternándolas, hacia el pecho. Realiza 5 series de 20 repeticiones sin parar. Estas no te llevarán más de 20 segundos.

Hay que iniciar haciendo este ejercicio 6 veces a la semana y poco a poco ir aumentando las repeticiones. Hay que tensar cada uno de los músculos para obtener mejores resultados en abdomen, piernas, espalda y brazos.

Ejercicio 3

Sobre el suelo ponte en cuatro puntos, con las rodillas y palmas de las manos apoyadas. Estira el brazo derecho hacia adelante y la pierna izquierda hacia atrás para que así queden suspendidos por un par de segundos en el aire. Realiza 5 series de 20 repeticiones sin parar.

Lo mejor es realizar este ejercicio 6 veces por semana. Puedes ir aumentando a 7 repeticiones hasta llegar a las 10.