¿Cómo manejar la relación con tu ex en el trabajo?

Terminar una relación es complicado y es peor si tienes que convivir con tu ex todos los días en tu trabajo

Una ruptura amorosa puede ser sumamente complicada, pero tener que convivir con tu expareja todos los días en el trabajo, puede hacer de tu vida una pesadilla. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. No importa qué tan mal haya terminado la relación, hay formas para que esto no merme tu vida laboral.

Una de las principales cosas que pueden afectar a ambos son los rumores. Y es que sus compañeros de trabajo querrán saber los detalles de su ruptura y eso puede generar chismes. Sin embargo, es preferible que tú no hables al respecto con tus amistades de la oficina y si necesitas consejo los pidas con gente fuera de tu ambiente laboral. Sólo habla en caso de que circulen rumores que atenten contra tu integridad.

La parte más complicada de este proceso es controlar tus emociones. Y es que por muy mal que te sientas debes procurar que no afecte tu desempeño laboral. Aún más importante es que no pierdas el control y hagas una escena, concéntrate en tus responsabilidades.

Mantén tu distancia, esto puede ser complicado si sus escritorios son muy cercanos, pero puedes lograrlo si hablan de temas exclusivamente laborales. No intentes entablar conversaciones de otro tipo. En caso de que no estén ubicados tan cerca, no pases por su estación de trabajo a menos que sea absolutamente necesario.

No pienses en tu ex, si para superar la ruptura necesitas cambiar hábitos no pienses si lo puede tomar a mal. Lo importante es tu bienestar emocional, así que concéntrate en ello. Si tienes días de vacaciones disponibles, no dudes en tomarlos, podría ayudarte bastante.