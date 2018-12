Video: Chiquis Rivera termina su dieta y revela cuanto peso bajó tras desliz

La cantante no bajó tanto como había pensado inicialmente y revela las razones

Chiquis Rivera se retó a si misma seguir una dieta estricta y una rutina de ejercicio por 21 días y hoy reveló los resultados.

“Hoy se cumplen los 21 días de [la dieta] y me pesé y les tengo noticias“, adelantó la intérprete de “Entre Botellas” en una serie de Instagram Stories.

“Me pesé y perdí 8 libras, total en los 21 días. Me he portado muy bien con mi comida, pero para que les voy a echar mentiras, si me comí tres tortillas de maíz y el fin de semana en mi presentación en Chiapas tomé mucho tequila“, reveló Rivera.

Al final de cuentas el desliz que tuvo el fin de semana no empañó el gran esfuerzo que hizo por bajar de peso, sin embargo, ella misma explica el porque no pudo bajar más.

“Obviamente el tequila nos hincha y también el viajar, y yo pensé que iba a perder más. Yo creo que con las tortillas y el alcohol… te hace subir de peso. Yo creo que hubiera perdido más pero 8 libras son 8 libras“, explicó.

Chiquis asegura que va a continuar con la dieta ya que se ha sentido muy bien.