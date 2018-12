10 reglas de etiqueta a seguir para hacer mejores compras de regalos de Navidad

No es necesario gastar en exceso si haces compras reflexivas

Quedan pocos días para que llegue la Navidad y una de las cosas de esta fecha que la mayoría suelen odiar es la compra de regalos, ya que además de tener que desembolsar mucho dinero por ellos, adquirirlos resulta abrumador por la cantidad de gente que puede haber en los centros comerciales y sobre todo, porque no sabes si lo que elegiste le gustará a la otra persona.

Si te encuentras en ese dilema de los regalos navideños, Sharon Schweitzer, experta en etiqueta internacional, autora y fundadora de Access to Culture, ofrece estas 10 reglas de etiqueta para poder dar los mejores obsequios.

1. No preguntes al otro qué quiere

Si no sabes qué quiere, intenta averiguarlo. Toma en cuenta sus aficiones o lo que es importante en su vida. Por ejemplo, si hace ejercicio todos los días, regalarle equipo de entrenamiento es probablemente una buena opción. Si se acaba de mudar a una nueva casa, ve por un regalo para esta. Recuerda, trata de ser reflexivo.

2. ¡Re-regala inmediatamente y para que no te descubran!

Las encuestas han encontrado que la mayoría de los estadounidenses creen que re-regalar es socialmente apropiado. Si planeas hacerlo, asegúrese de hacerlo en diferentes círculos sociales y familiares. Además, elimina todos los rastros de los regalos originales, incluidas las notas y tarjetas escritas a mano.

3. ¡No tienes que comprar para todos!

Revisa anualmente tu lista de regalos. ¿Cómo ha crecido y evolucionado su relación? ¿Estuvieron en contacto por teléfono, correo electrónico o se ha visto en persona? ¿Le compraste un regalo de cumpleaños? Si las respuestas a estas preguntas son no, evalúa la necesidad de un regalo.

4. Siga las políticas de regalos

Investiga las políticas del colegio, escuela, oficina y organización. Ten cuidado al darle un regalo a su profesor o jefe, incluso si su universidad u oficina no prohíbe específicamente esta práctica. Considera incluso donar algo a una obra caritativa.

5. Siempre incluya el ticket de regalo

Ya sea en días festivos, o durante todo el año, incluir el ticket de regalo es una práctica óptima de etiqueta. Si el destinatario necesita intercambiarlo porque es del tamaño, color o textura incorrectos, ¿por qué hacerlo difícil? Evítales la pena de tener que molestarte para pedírtelo.

6. No te endeudes

Muchas personas gastan demasiado y acumulan deudas. Mantente dentro del presupuesto fijado. La entrega de regalos es una bendición, no una obligación. Evita gastar demasiado. ¡Las facturas de enero son implacables!

7. Evita los grandes gastos

Cuando la compra es impulsada más por la presión, pierde su significado. Cuando la gente compra de forma extravagante, con suerte lo hacen porque así lo desean, no porque esperan algo a cambio. La mayoría de los compradores de regalos extravagantes tienen todo lo que podrían desear, por lo que no hay nada lujoso que puedas comprar que no puedan comprar por sí mismos. Es mejor dar un regalo reflexivo y sentimental.

8. Considera regalos de pareja

Una vez que un miembro de la familia o un amigo está en una relación seria, los regalos pueden pasar de ser individuales a regalos de pareja. Por ejemplo, compra un certificado de regalo para su restaurante favorito e incluya una nota que muestre su espíritu navideño. Si están comprometidos o recién casados, podrías revisar su lista de regalos de boda.

9. Di la verdad frente a un regalo sorpresa

Si recibes un regalo inesperado, sea sincero en su respuesta. Di que está “sorprendido, y tal vez un poco avergonzado por no tener un regalo para ellos”. Es incómodo correr hacia el armario y darles algo de último minuto. Es mejor que después envíes una nota de agradecimiento con un pequeño detalle, deseándoles todo lo mejor para el próximo año.

10. Remuneración de vacaciones

Si cuentas con algún o muchos proveedores de servicio, un buen regalo será darles una propina que podría hacerles más llevaderas estas fechas.