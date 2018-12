Jennifer López y Thalía comparten luto tras muerte de estilista de los famosos

View this post on Instagram

Las coincidencias… Ayer precisamente me encontré con estas fotos mientras organizaba folders en mi computadora. Viéndolas recordé la personalidad única de @oribecanales. El día en que lo conocí fui con la intención de cambiar mi look radicalmente y quería cortármelo a los hombros. ¡Su respuesta fue un rotundo NO! “¡Tu cabello es Thalia, es tu trademark!” ¡Eres de las pocas que conozco con ese largo natural!” ¡Jamás me lo corto más de dos dedos! También recordé el día en que me peinó para mi boda. Lo hizo con tanto cuidado y cariño. Ayer mismo pensé …”cuando vaya a Miami lo voy a visitar”… La vida y sus misterios… justo hoy me entero de que se nos adelantó en el camino. Un genio de la industria de la moda acaba de partir. ¡Gracias por tanto hermoso Oribe! ¡Siempre serás el mejor! 🙏🏼