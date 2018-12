Meghan Markle se ve invadida por la tristeza, ya que su madre no estará en Londres para Navidad

El papá y la hermanastra de la duquesa de Sussex también están generándole más estrés durante el embarazo a la esposa del príncipe Harry

Al parecer se ha confirmado que la mamá de la duquesa de Sussex, Doria Ragland, no podrá estar con su hija en Londres para las festividades navideñas. De momento no se han brindado mayores explicaciones al respecto, pero todo parece indicar que la Navidad no será una festividad completa para Meghan Markle. Quien no ha podido compartir buena parte de su embarazo con mamá, debido a ésta reside en Estados Unidos, y ahora sin razón aparente no podrá acompañarla en el palacio.

Por sí lo anterior fuese poco, la familia de Meghan también ha vuelto a meter el dedo en la yaga. La beligerante hermanastra de la antigua actriz, Samantha, ha arremetido contra ella en la esfera virtual a raíz de la difusión de la felicitación navideña que cada año acostumbran a enviar los royals: en el caso de Harry y Meghan, ellos han apostado por una fotografía inédita hasta ahora tomada durante su enlace el pasado mayo, en la que se puede ver a los recién casados contemplando los fuegos artificiales que amenizaron la recepción posterior a la ceremonia religiosa. Una instantánea tan sencilla ha dado munición suficientemente a Samantha para criticar a la flamante royal por dar la espalda a sus seres queridos y en especial a su padre de la misma forma que se la da al público en la imagen navideña.