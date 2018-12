3 cosas que debes hacer para atraer el dinero en 2019, según el Feng Shui

Unas pequeñas modificaciones en tu hogar podrían llenarte de abundancia

¿El 2018 ha sido un año complicado, sobre todo en temas de dinero? No te preocupes, recuerda que el año nuevo nos permite recomenzar y corregir algunos aspectos en los que hemos estado errando en el camino para así poder tener una vida plena.

Si en la parte económica no te has visto beneficiado en estos últimos tiempos, quizá es porque no estás enviando las señales correctas al universo y por lo tanto, no estás recibiendo eso que tanto quieres.

En caso de que te encuentres en esa situación, en seguida te dejamos algunos consejos tomados del Feng Shui que te ayudarán a atraer el dinero en este 2019.

Pintar tu casa

El Feng Shui recomienda pintar una pared de tu casa en color violeta y que también decores con objetos de color rojo y verde brillantes. Pueden ser cojines, jarrones o alfombras.

Ordenarla

Para que una casa atraiga prosperidad, es necesario que esté libre de desorden, así que debes deshacerte de todo aquello que puede provocar que la energía no fluya. También se recomienda tener plantas que ayuden a que la energía positiva circule y aquellas que atraigan la abundancia.

Según el Feng Shui, la cocina está ligada con la abundancia, por ello es importante tenerla siempre limpia y ordenada. Trata de que tu mesa no tenga cosas extra y que tu alacena y refrigerados estén siempre bien organizados.

Agua

Evita que haya fugas de agua en tu casa, porque para el Feng Shui este elemento simboliza el dinero. Así que revisa bien tus grifos y tira cualquier envase que tenga líquido estancado.

