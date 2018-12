5 tips para que la temporada navideña sea más llevadera

Los estadounidenses aseguran que se sienten más estresados en esta época del año

Para muchos, la temporada navideñas puede ser una época especialmente difícil del año.

Una encuesta nacional demostró que el 62% de los participantes afirmaron que durante la Navidad, suelen sentirse más estresados en comparación con otras épocas del año, y según los expertos las expectativas y deseos tienen que ver mucho en esto.

La psicoterapeuta Edy Nathan, experto en temas de duelo y traumas y creadora del libro “It’s Grief: The Dance of Self-Discovery Through Trauma and Loss” brinda algunos consejos para que aquellos que suelen estresarse durante la Navidad, invitándolos a enfocarse en ellos mismos y en nadie más.

1. Cambiar la rutina

Si lo que te estresa son las reuniones familiares, ¿qué sucederá si este año no acudes a ellas? Absolutamente nada. Dedica tu tiempo a hacer cosas que te gustan y cuida más de ti. Qué tal si esos días de vacaciones los inviertes en hacer ejercicio, ver tu serie favorita, irte de retiro o unirte a alguna obra de caridad.

2. Pensar en ti antes que en tu familia

Este no es un acto para desafiar a nadie y mucho menos motivado por la ira, simplemente es una acción de autocuidado. No está mal equilibrar algunos lazos familiares para anteponer los deseos personales.

3. Desarrollar un plan de acción

Déjate llevar por tus propias emociones, escúchalas y con base en ellas, realiza tus planes para estas vacaciones, sin pensar en nada ni nadie más.

4. Crea un ritual personal

Es algo que será solo tuyo. Aprovecha este periodo vacacional para llenarte de vida y hacer lo que más te gusta.

5. El poder de elegir

El poder de hacerlo a tu manera. El poder de encontrarse contigo mismo. El poder de moverse más allá de la empuñadura para alcanzar un sentido interno de equilibrio. El poder de satisfacer el anhelo interno respondiendo a tu llanto con paciencia y acción. El poder de encontrar resistencia. Y encontrando resiliencia.