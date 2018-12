Laura Bozzo, ¿ahora será lesbiana?

La presentadora de televisión ha quedado decepcionada de los hombres tras ruptura con su pareja

Laura Bozzo sigue procesando su ruptura con Cristian Zuárez tras 15 años juntos. La polémica presentadora dijo no querer saber nada de los hombres después de todo el escándalo alrededor del rompimiento con su pareja.

En entrevista para el programa de espectáculos de Televisa, “Intrusos”, Bozzo dijo no tener pareja. Por los pasillos estaba su entrañable amigo Juan José “Pepillo” Origel que la escuchó decir eso y le preguntó en broma si ahora le interesarían las mujeres.

“Bueno, no se, por ahora no, nunca descarto, uno nunca sabe“, respondió a los micrófonos Bozzo.

Si bien, Laura ya no quiere una relación amorosa con un hombre si quiere otro tipo de cariño.

“Yo no quiero ninguna relación, ¿para qué? No me interesa. Quiero perros“, también dijo la conductora de origen peruano.