Chiquis Rivera comparte video desde la cama junto a Lorenzo Méndez

La famosa sigue dando de que hablar con sus publicaciones en Instagram

Chiquis Rivera es una de las famosas más activas en redes sociales y comparte momentos íntimos de su vida privada en Instagram con todos sus fans. La intérprete de “Entre Botellas” viajó a Guadalajara con su pareja Lorenzo Méndez para dar una última presentación en este 2018.

En una publicación de Instagram Stories, Chiquis se conectó desde su cama para agradecer a todos los que la fueron a ver y apoyar en el evento. Cuando terminó, giró la cámara y a su lado estaba su novio en la misma cama y sin camisa tapado con las sabanas.

“Pon la almohada Lorenzo, no estamos casados… con ropa y todo ¿eh?“, dijo Rivera dejando ver a sus fans que no habría intimidad entre la pareja porque todavía no han llegado al altar.

¡Mira el momento aquí!

Loading the player...