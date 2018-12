Empleada de Lynwood recibirá $850,000 en acuerdo por demanda de acoso sexual

Mónica Ochoa presentó la querella contra el exconcejal Edwin Hernández y la ciudad

Mónica Ochoa, una mujer que demandó a la ciudad de Lywnood y al exconcejal Edwin Hernández por acoso sexual, recibirá 850,000 dólares como parte de un acuerdo para poner fin a la querella.

Ochoa dijo que Hernández la había acosado por más de cinco años.

La empleada municipal por 18 años estaba embarazada cuando presentó la queja contra la Ciudad en febrero. “Regresé para trabajar dos días, y fue cuando me pusieron otro permiso administrativo. Ha sido extremadamente difícil. Mi hijo nació un mes antes por todo el estrés que pasé. He tenido disgustos con mi esposo”, relató en una conferencia de prensa al entablar la querella.

Recordó que uno de los comentarios que más le dolió durante el tiempo que fue acosada fue cuando días después de que su madre falleció, el concejal Hernández supuestamente se le acercó para hacerle un comentario inapropiado.

Platicó que aguantó el acoso sexual de Hernández durante 5 o 6 años. “Empezó cuando él estaba en la tesorería de la Ciudad. Yo trabajaba en finanzas y había mucha interacción”, dijo.

La gota que derramó el vaso ocurrió durante una cena de empleados en diciembre pasado. “Fue un sinverguenza. Fue a mi mesa a piropearme estando mi supervisora a un lado, y mi esposo a unos pasos. No le importó. Tuve que irme de la fiesta y me ocasionó un disgusto con mi esposo”, recordó.

Dijo que en la Ciudad había rumores de que Hernández molestaba a otras mujeres. “Ellas nunca dijeron nada. Una empleada tuvo que renunciar por miedo. Yo me aguanté porque necesitaba mi trabajo. Cuando me decidí a denunciar el acoso, mi esposo me apoyó mucho, pero la verdad tuve mucho miedo de perder mi matrimonio”, sostuvo.

Hernández, un veterano del Ejército, fue electo concejal de Lynwood en 2013. Antes de ocupar ese cargo, en 2011 fue tesorero de la ciudad. Previo a esa posición, por 25 años fue gerente del Banco Popular. También fue tesorero de la Cámara de Comercio, el Club Rotario, el Club de Leones y el Consejo Asesor de los Sheriffs.

Actualmente es presidente de la Cámara de Comercio de Lynwood y es pastor de una iglesia cristiana en South Gate. Trabaja como director ejecutivo de la Cámara de Comercio Florence Firestone Walnut Park en un área no incorporada de Los Ángeles.

Marisela Santana – quien ahora es concejal de la ciudad – también acusó a Hernández de acoso sexual.

Hernández ya no es parte del Concilio.

Hernández negó a través de su abogado las acusaciones y dijo – cuando se presentó la querella – que eran parte de una intriga política