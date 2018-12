Gobierno de AMLO confirma que recibió Los Pinos vacío, investiga “ausencias u omisiones”

Siguen el inventario de cosas que entregaron a Peña Nieto y las que encontraron cuando se fue

MÉXICO – La Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador dijeron esta tarde, en un comunicado conjunto, que sí se investiga la posible desaparición de bienes que estaban dentro la ex Residencia Oficial de Los Pinos.

Dieron a conocer, además, tres datos relevantes:

1. Que ya se tienen detectadas las obras de arte que encargó para esa residencia el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Fueron debidamente devueltas.

2. Que el equipo que entró a Los Pinos recibió esa casona que ocupaban los ex presidentes (casa Miguel Alemán y Cabañas 1 y 2) con una “ausencia total de muebles y artículos”.

3. Que “especialistas ayudarán a detectar piezas de alto valor histórico o artístico que podrían dar cuenta de su ubicación en sedes o recintos museográficos u otros espacios”, y advirtieron:

“Existe la posibilidad de que dicho cotejo arroje ausencias u omisiones importantes que podrían remitirse a la Secretaría de la Función Pública y otras instancias para su investigación”.

Esta mañana, SinEmbargo informó que el Gobierno federal no ha localizado obras de arte, enseres domésticos y muebles de valor histórico; ropa de cama y distintos cuadros que se encontraban en la ex Residencia Oficial de Los Pinos hasta antes de que la familia del ex Presidente Enrique Peña Nieto abandonara la instalación.

De acuerdo con fuentes consultadas por SinEmbargo, existe ya una primera lista de lo que se declara como “extraviado”, pero podría engrosarse conforme la búsqueda continúe. En Los Pinos hay una bodega en la que se guarda patrimonio, explicó una fuente; otra parte de lo que se resguardaba durante un sexenio en la ex Residencia Oficial se manda a la Secretaría de Hacienda, como es el caso de la obra de arte.

Sin embargo, “en la bodega no encontraron nada y tampoco en las paredes y en los cuartos. No se ha localizado un inventario de lo que se llevaron [y posiblemente una parte les pertenecía]”, dijo la fuente.

“Como se ve Los Pinos en las fotos del primero de diciembre, cuando la gente entró a conocer la ex Residencia Oficial, así es como se recibió [el complejo]. El equipo de Cultura lo que hizo fue rotular lo existente, pero ni se guardó nada, ni se envió a otras dependencias. Así, tal cual, fue recibido [se etiquetó]”, agregó.

Entre lo que no se ha localizado hay un juego de cucharas que data de la presidencia de Porfirio Díaz, se supo. También se extraviaron cuadros que no están enlistados en las obras que solicitó ex profeso el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari a un grupo de artistas mexicanos, de acuerdo con la fuente consultada por SinEmbargo.

Estos artistas enviaron hace unos días una carta en la que solicitaban conocer el destino de lo que ellos entregaron hace ya 25 años. Ahora se está aclarando que esas obras ya fueron localizadas y fueron debidamente devueltas.

“No dejaron almohadas, edredones o sábanas”, dijo la fuente. También explicó que quizás “algo de eso era de ellos”, es decir, de la ex familia presidencial. Pero no todo.

La Secretaría de la Función Pública publicó el 6 y 24 de julio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión.

También dio a conocer el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción. “La Entrega-Recepción Institucional es el proceso administrativo, a través del cual se rinden cuentas de los programas, proyectos, acciones, compromisos, información, asuntos, recursos y situación que guardan las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, y las empresas productivas del Estado, al término de la administración de gobierno”, expone la SFP.

En el artículo segundo del Acuerdo se exige a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las empresas productivas del Estado, elaborar un informe de rendición de cuentas que, entre otros aspectos, debe incluir: “Los recursos materiales, en el que se precisará la situación de los bienes muebles, inmuebles y tecnológicos al servicio de la dependencia o entidad”.

En el caso de los bienes de Los Pinos la obligación legal de hacer el informe correspondió a la Presidencia de la República antes de entregar la residencia.