Soluciones a 6 problemas comunes de belleza para que luzcas perfecta en las fiestas

Son fechas de muchas fiestas, por lo que necesitas muchos S.O.S. para verte siempre perfecta

Es algo que todas las mujeres temen: despertarse el día anterior o el día de una gran fiesta, como Navidad o Año Nuevo, con una emergencia de belleza, en particular relacionado con la piel.

¿Cuántas mujeres han cancelado una invitación porque surgió un herpes labial? ¿Qué tal el acné en tu barbilla que aparece la víspera de Año Nuevo? Si bien ninguna de estas condiciones es “potencialmente mortal”, para una mujer, bien podría serlo.

Pero existen soluciones. El Dr. Manish Shah es un cirujano plástico certificado por la Junta de Denver, el cual ha revelado algunos trucos para mitigar, de última hora, algún problema de piel.

Problema: herpes labial

El Dr. Shah ofrece inyecciones de cortisona a los pacientes que desean verse mejor más rápido. “La cortisona muy diluida en la úlcera bucal puede reducir la inflamación rápidamente”, dice. Si le temen a las agujas, llame a su médico y pídale que le dé una receta para Valtrex, Famvir o Acylovir, dice el Dr. Shah. Puede tomar Abreva, un medicamento de venta libre. Si no, puede ir a la farmacia y probar algunos remedios anticuados: Visine ayudará a eliminar lo rojo. También puede utilizar una compresa fría, Tylenol o ibuprofeno.

Problema: Reacción alérgica

Lo primero que debe hacer es dejar de comer o usar lo que esté causando la reacción alérgica. Si la reacción ocurre unos días antes de una fiesta, el Dr. Shah recomienda usar crema de hidrocortisona dos veces al día y tomar Allegra, Claritin o Zyrtec, que son de acción más prolongada y menos sedantes que Benadryl. Pruebe una compresa de leche entera durante 10 minutos dos veces al día. Para las reacciones alérgicas, use la crema de hidrocortisona y luego cubra el enrojecimiento por completo. El opuesto de rojo es verde, así que aplique el corrector teñido de verde en el área roja. La combinación creará un tono color carne. Una crema hidratante teñida de buena calidad tiene naturalmente tonos verdes/amarillos y también proporciona humedad a la piel seca. “Si este tipo de reacción es algo que nunca ha experimentado antes, acuda inmediatamente a su dermatólogo”, dice el Dr. Shah.

Problema: Brote de acné quístico

Hay algunas personas que usan una lanceta o un cuchillo pequeño para cortar un quiste y sacar la parte obstruida del poro. “Cortar un quiste es extremadamente peligroso. No solo corre el riesgo de contraer una infección, sino que también corre el riesgo de cicatrización, como en una hendidura o protuberancia permanente de la piel”, dice el Dr. Shah. ¿Y qué pasa si abres un quiste pero no puedes exprimir la obstrucción de raíz? No sabes dónde está la raíz o qué tan profunda reside dentro de tu piel. Ni siquiera puede estar 100% seguro de que podrá eliminar completamente el tapón endurecido del quiste. Si queda algún remanente de la obstrucción, es probable que el quiste se vuelva a inflamar y que vuelva a empeorar. Tampoco es exactamente bueno cortar la piel abierta y cavar y apretar la herida. Si lo hace, solo hará un sangriento desorden, aumentará la posibilidad de cicatrización de la piel y prolongará el tiempo que tarda el quiste en curarse.

Aquí hay un secreto que usan muchas supermodelos o actrices: la inyección de esteroides. El Dr. Shah explica que “cuando discutimos el tratamiento del acné con cortisona o inyecciones de” esteroides “, nos referimos al proceso de colocar suavemente una cantidad muy diluida de un esteroide” glucocorticoide “en el quiste. Los glucocorticoides son una clase de moléculas de esteroides que son producidos naturalmente por nuestro cuerpo y tienen numerosas funciones que incluyen la regulación del metabolismo humano, la inmunidad y la inflamación. Tienen efectos antiinflamatorios muy potentes, por lo que a menudo se usan para tratar enfermedades inflamatorias en la medicina. Se pueden formular como cremas. para tratar erupciones cutáneas o como píldoras para tratar enfermedades sistémicas. También se pueden inyectar directamente en áreas locales de inflamación, como en articulaciones artríticas y quistes de acné inflamados. Dentro de uno o dos días de la inyección en un quiste, el esteroide reducirá la inflamación Produciendo alivio del dolor y una mejora estética casi inmediata “.

Problema: Ojos hinchados

La clave para reducir la hinchazón de los ojos es que se les aplique algo fresco. “Una compresa fría o rodajas de pepino enfriadas frías de 5 a 10 minutos pueden constreñir los vasos sanguíneos y linfáticos”, dice el Dr. Shah. También puede usar bolsas de té frías, que contienen taninos que ayudarán a reducir la hinchazón. Y como los ojos hinchados pueden ser causados ​​por una dieta alta en sal o alcohol, trate de eliminar ambos antes de una ocasión importante.

Problema: quemadura de sol

Tomar un baño o una ducha fría. Establezca el agua a una temperatura fría que esté apenas por debajo de la tibia y relájese de 10 a 20 minutos. La temperatura aliviará el dolor y el agua evitará que su piel se vuelva irritada. Repita tantas veces como sea necesario. Evite el uso de jabón, aceites de baño u otros detergentes mientras se baña, ya que irritarán su piel y posiblemente la empeorarán. Si tiene ampollas formándose en la piel, tome un baño en lugar de ducharse. La presión de la ducha podría hacer estallar tus ampollas. Cuando salgas, no te frotes la piel con una toalla. En su lugar, déjese secar al aire, o toque la toalla sobre su piel con movimientos pequeños y suaves. Aplique compresas frías en la piel. Si no está en una situación en la que puede bañarse, o si prefiere no hacerlo, puede aplicar compresas frías y húmedas en la piel. Humedezca una toallita u otra pieza de tela con agua fría y colóquela sobre el área afectada durante 20 a 30 minutos. Vuelva a humedecerlo tan a menudo como sea necesario. Aplicar aloe vera sobre la piel quemada. Usando las yemas de los dedos, aplique suavemente el aloe a su quemadura solar. No lo “frote” todo el tiempo, como lo haría con una loción normal. Déjelo un poco pegajoso y húmedo sobre la quemadura, esto ayuda a evitar que la piel se seque y se irrite más. Vuelva a aplicar tan a menudo como sea necesario. Tratar la inflamación con crema de cortisona (opcional). Las cremas de cortisona contienen una pequeña dosis de esteroides que pueden ayudar a reducir la inflamación de su quemadura solar.

Problema: demasiado relleno

El Dr. Shah sugiere hacer rellenos un mes antes de un gran evento para dar tiempo a la curación y retoques. Una de las razones por las que el Dr. Shah se inclina hacia los rellenos de ácido hialurónico como Restylane, Juvederm y Perlane es que se pueden revertir fácilmente con la hialuronidasa. Este producto disuelve y degrada el Restylane, Juvederm o Perlane para revertir los resultados de la inyección inicial. Es una gran póliza de seguro al elegir un profesional. Asegúrese de que el suyo lo tiene a su disposición. La mayoría de los pacientes encuentran los resultados inmediatos de los tratamientos de relleno de tejidos blandos muy satisfactorios. Si se produce un resultado indeseable, su proveedor de tratamiento debe poder discutir y llevar a cabo todas las opciones de tratamiento. Eliminar los efectos de un tratamiento de “relleno” puede ser difícil. Esta es la razón por la que cualquier tratamiento de relleno debe realizarse con cuidado, de manera conservadora y solo por especialistas con mucha experiencia y certificados por la Junta. Los rellenos dérmicos a base de ácido hialurónico tienen el beneficio adicional de que se revierten parcial o totalmente con el tiempo o con la inyección de una enzima disponible comercialmente conocida como hialuronidasa.