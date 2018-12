En 2018, el otrora ‘sexo débil’ batió récords en todos los ámbitos de la sociedad

A la hora de definir el año que se va, muchos coinciden en que 2018 fue el “Año de las Mujeres”, pero en particular, el “Año de las Mujeres de Color”. En todos y cada ámbito del país, mujeres de color y de comunidades minoritarias alcanzaron puestos de liderazgo, derrumbaron mitos y prejuicios, fueron reconocidas y galardonadas y cuestionaron viejas normas.

Desde temas de acoso sexual y derechos reproductivos, hasta violencia interpersonal y control de armas, entre otros, las mujeres de color se unieron para reclamar sus derechos y confirmar una vez más que “Sí se puede”.

En el ámbito de la política, en 2018, 257 mujeres estadounidenses fueron nominadas para el Congreso. El movimiento #MeToo, nacido en 2006 de la mano de Tarana Burke para ayudar a víctimas de violencia sexual, en particular a mujeres de color y de bajos recursos, se fortaleció durante 2018, representando y defendiendo a víctimas de ataque sexual que pudieron enfrentar a sus asaltantes, y en muchos casos, ser reivindicadas ante la justicia.

La lista de mujeres e hitos de 2018 es larga y abarca todos los ámbitos de la sociedad.

Compartimos algunos de los nombres de las muchas heroínas que se animaron y le abrieron el camino a generaciones por venir

Fondo de defensa

El año 2018 comenzó con la creación de Time´s Up, un fondo de defensa legal de 13 millones de dólares, iniciado por más de 300 mujeres de Hollywood, para apoyar a las víctimas de asalto y acoso sexual.

Una ‘ola de color’

Las elecciones de noviembre cambiaron el panorama político, rompiendo récords históricos de diversidad, no sólo en cuanto al número de mujeres electas, sino también en cuanto a la raza y orientación de las candidatas.

Un ejemplo de esto fue la demócrata Sharice Davids, de Kansas, abiertamente lesbiana y una de las dos primeras nativas americanas en ser elegida para el Congreso. También fue elegida para el Congreso la nativa Deb Haaland, demócrata de New México.

En 2018, Nevada se convirtió en el primer estado donde las mujeres representan la mayoría de la Legislatura. A partir de enero de 2019, casi el 25% del Congreso estará compuesto por mujeres, el mayor índice de mujeres en la historia del país.

También en las elecciones de noviembre, Verónica Escobar y Sylvia García se convirtieron en las dos primeras mujeres latinas en ser elegidas para el Congreso de Texas. Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de 28 años de edad fue elegida para reemplazar a Joe Crowley, de New York.

London Breed fue electa alcaldesa de San Francisco, convirtiéndose en la primera afroamericana en ocupar dicho puesto. La demócrata Stacey Abrams, elegida en las primarias de Georgia, también rompió un récord al convertirse en la primera afroamericana candidata a la Gobernación.

La demócrata Rashida Tlaib fue electa para representar a Michigan en el Congreso, convirtiéndose en la primera mujer musulmana en ser elegida.

No sólo las mujeres lograron puestos de liderazgo en EEUU. En las recientes elecciones de México, las mujeres ganaron espacios en el Senado, donde representan el 51% y en la Cámara de Representantes, con el 49% de sus miembros.

Rompiendo el molde

Las mujeres no sólo rompieron récords al ser electas en noviembre, sino que tomaron acciones impensadas años atrás.

La senadora de Illinois y veterana de la guerra de Irak, Tammy Duckworth, fue un ejemplo de esto cuando llegó al Senado con Maile, su bebita recién nacida, y firmó leyes con la niña en sus brazos.

La alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf también fue noticia durante 2018, cuando alertó a su comunidad de posibles redadas de ICE.

Alzan la voz

Decenas de gimnastas, incluyendo Aly Raisman, ganadora de seis medallas olímpicas, declararon en el juicio en contra de Larry Nassar, el exdoctor del Equipo Nacional de Gimnasia, que abusó sexualmente de por lo menos 265 jóvenes.

Otra valiente mujer que alzó la voz en contra del asalto sexual fue la doctora Christine Blasey Ford quien testificó frente al Comité judiciario de justicia, alegando que el entonces candidato al Tribunal Supremo y ahora Juez, Brett Kavanaugh, la había atacado sexualmente años atrás. Ford recibió acusaciones e incluso amenazas en contra de su vida y de su familia, por haberse animado a revelar su traumática experiencia.

Reconocimientos

Entre los muchos premios y reconocimientos que recibieron las mujeres en 2018, cabe destacar a la doctora canadiense Donna Strickland, ganadora del Premio Nobel de Física, convirtiéndose en la primera mujer en 55 años en recibir este reconocimiento.

Nadia Murad, una joven Yazidi (originarios del norte de Irak, Siria y Turquía) de 25 años de edad, también recibió un Premio Nobel por la Paz, por su lucha en contra de la violencia sexual.

Marcha por nuestras vidas

Cuando Emma González, una estudiante de Florida de 19 años de edad, vio morir a 17 de sus compañeros y maestros de la escuela preparatoria Stoneman Douglas High School, durante la masacre de Parkland, Florida, decidió no quedarse con los brazos cruzados. La joven se convirtió en activista y promotora de legislación para el control de armas, co-fundando el grupo Never Again.