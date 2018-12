Emme, la hija de Jennifer López, vence el bullying de las redes y se expone al público en ‘Limitless’

La menor es fruto del extinto matrimonio de Marc Anthony junto a la Diva del Bronx

Jennifer López publicó ayer ‘Limitless’ el vídeo musical que contiene la canción de su nueva película “Second Act”. En la reproducción audiovisual JLo comparte créditos con su hija Emme, fruto de su extinto matrimonio con Marc Anthony. La menor, a principios de año, fue víctima junto a su hermano Max, de bullying a través de las redes sociales de su progenitora, quien de vez en cuando sube fotos junto a sus hijos.

Muchos comentarios fueron hirientes y hacían referencia a que la niña no era tan bonita como su madre, y que ambos –Emme y Max– tenían más parecido con Marc, a quien algunos consideran con cierta falta de atractivo físico, dando entender entonces que los menores eran feos.

JLo nunca contestó a los insultos, se limitó a dejar pasar el tiempo y subir fotografías en las que ella misma aseguraba que sus hijos eran hermosos. En done incluso se lograba encontrar el parecido entre ella y Emme. El público, fanático de la madre siempre defendió a Emme y Max de las palabras hirientes que solían aparecer en Instagram.

Ahora, el paso de Emme es mayor, ya que tanto la menor se ha convertido en el atractivo principal del nuevo vídeo de la Diva del Bronx, con un tema compuesto por la mismísima Sia. El tema, por su letra, encierra además un mensaje muy importante para ella, el de que siempre hay una segunda oportunidad sin importar qué edad se tenga.

Emme en la narración del vídeo interpreta a una versión más joven de la estrella, y ha demostrado de sobra haber heredado el talento para el baile de su madre al marcarse unos cuantos pasos de la coreografía con una soltura más que aceptable.

Pese a la profesionalidad y solvencia que ha demostrado Emme, en un principio a Jennifer no le hizo ninguna gracia la idea de ‘contratarla’ cuando la pequeña se enteró del videoclip que tenía previsto rodar y le comentó que ella sería muy capaz de meterse en el papel.

“Dios mío… Durante mucho tiempo le dije que no, pero al final, antes de decirle que sí, le expliqué que si lo hacía no podría decir de pronto que estaba cansada a la mitad, porque tendríamos que hacerlo. Y no te puedo explicar lo maravillosa que estuvo. Estaba tan orgullosa… Hasta se me olvidó que estaba dirigiendo mi primer vídeo, todo giraba en torno a ella“, aseguró JLo a su paso por el programa de Jimmy Fallon.

No cabe duda de que este gran paso le ha permitido a la menor obtener mayor seguridad, y que mejor que ser arropada en esta primer gran aventura, que por JLo, quien también sabe lo que es sufrir los ataques de la prensa, de los críticos y de los haters.