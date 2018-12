Gustavo Loza, acusado de violar a Karla Souza, es ahora el director de ‘Betty en NY’ de Telemundo

Después de que Televisa rompiera relaciones con el director tras el escándalo, la cadena latina apuesta por él

En el 2019, Telemundo presentará su versión de “Betty, La Fea”, titulada “Betty En NY“. La producción ya inició grabaciones con Elyfer Torres y Erick Elías en los roles protagónicos de la telenovela.

Basada en la historia original del colombiano Fernando Gaitán, esta nueva adaptación corre a cargo de Sandra Velasco, Valentina Párraga y Alejandro Vergara que le darán un toque moderno al clásico cuento.

Un dato interesante es que Gustavo Loza será uno de los directores de la serie junto a Fez Noriega y Luis Manzo. Loza, si bien recuerdan, es quien fue señalado por Televisa como el supuesto violador de Karla Souza después de que esta hablara del abuso sexual que habría sufrido durante la filmación de un proyecto.

Aunque la actriz de “How To Get Away With Murder” jamás confirmó lo dicho por la televisora mexicana, Souza tampoco salió a negar lo dicho manteniendo su silencio durante la polémica.

Tras las acusaciones, Televisa rompió relaciones laborales con Loza quien dirigía la comedia “40 y 20” que protagonizaron Jorge “El Burro” Van Rankin y Mauricio Garza, este último actor ahora siendo parte del elenco de “Betty”.

Para Loza, “Betty en NY” es el proyecto más vistoso que tenga después de la controversia que vivió con Telemundo dándole su voto de confianza para realizar el proyecto.

“Betty en NY” reintroduce “Yo Soy Betty, la Fea” para una nueva generación de espectadores. La serie cuenta las andanzas de Beatriz Aurora Rincón Lozano (Torres), una joven mexicana muy inteligente y capaz que vive en la ciudad de Nueva York que irá tras sus sueños venciendo prejuicios en un mundo donde la imagen lo es todo. Después de sufrir seis meses de rechazos en todos los trabajos a los que aplica debido a su apariencia física, Betty decide aceptar un empleo muy por debajo de sus capacidades.

Así, después de ingresar a la sofisticada compañía de moda V&M Fashion, se convierte en la secretaria personal del presidente de la empresa. Aunque es ridiculizada y humillada a diario por carecer completamente de estilo, Betty está más que dispuesta a no dejarse vencer en esta despiadada guerra de las apariencias. Y aunque es extremadamente competente y tiene grandes planes para su crecimiento personal, ninguna de sus muchas cualidades podrá ayudar a Betty a la hora de afrontar el mayor desafío de todos: encontrar el verdadero amor.

El mundo de Beatriz “Betty” Aurora Rincón Lozano está rodeado de icónicos y recordados personajes que serán interpretados en esta nueva versión por un elenco estelar que incluye a Erick Elías en el papel de Armando Mendoza; Sabrina Seara como Marcela Valencia; Mauricio Garza como Nicolás Ramos; el regreso a la televisión estadounidense de habla hispana de Aarón Diaz, quien da vida a Ricardo Calderón; Saúl Lisazo como Roberto Mendoza, y Héctor Suárez Gomís y Sylvia Sáenz como los infames Hugo Lombardi y Patricia Fernández.

No podía quedarse atrás el adorable grupo de secretarias de V&M Fashion conocido como “el pelotón”, quienes adoptan a Betty como una de los suyas, y que serán interpretadas por Jeimy Osorio (“Mariana”), Sheyla Tadeo (“Bertha”), Isabel Moreno (“Inesita”), Amaranta Ruiz (“Sofia”), Valeria Vera (“Sandra”) y Daniela Tapia (“Aura Maria”).