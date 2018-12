Los mejores juguetes para niños y bebés que puedes regalarles en Navidad

El Programa de Emergencias Pediátricas de la UPR brinda una guía cando vayas por los pasillos de las tiendas

Como parte de su campaña Navidad Segura, el Programa de Emergencias Pediátricas de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, continúa con la tarea de educar a la comunidad sobre las medidas preventivas que se deben tomar al regalar juguetes a niños y bebés.

“Los niños siempre serán lo que son, niños, pero sus juguetes han cambiado, y escoger un juguete puede ser abrumador. Continuamente nos vemos bombardeados por un sinnúmero de opciones de juguetes con sonidos o luces que estimulan los sentidos, y productos digitales mediáticos con software y aplicaciones diseñadas para ellos”, explicó la doctora Milagros Martín de Pumarejo.

“Es por esto que, alineados a la American Academy of Pediatrics, ofrecemos una guía que puede ayudarlo a navegar los pasillos de las tiendas de juguetes”, añadió la emergencióloga pediátrica, directora de Emergencias Médicas Pediátricas y de la Sala de Emergencia del Hospital Pediátrico Universitario.

En estos tiempos que los niños están creciendo en un mundo digital, es importante ayudarles a aprender conceptos saludables del uso digital. Los padres o encargados juegan un papel importante en la enseñanza de estas destrezas.

De acuerdo a la doctora, los mejores juguetes son los que corresponden al desarrollo y las capacidades del niño y que fomentan el desarrollo de nuevas destrezas.

Regrese a lo básico

• Simbólicos/simulación. Pretender usar ciertos juguetes que representan figuras (tales como muñecas, animales, y figuras de acción) y juguetes que representan objetos (tales como alimentos, carros, aviones y edificios) pueden ayudar a los niños a usar palabras e historias para imitar, describir y hacerle frente a emociones y acontecimientos de la vida cotidiana. El juego de imaginación es una parte importante del desarrollo emocional y social de un niño.

• Habilidades motoras finas / de adaptación / de manipulación. Los niños pueden aprender a resolver problemas con algunos juguetes tradicionales (como bloques, figuras/moldes, rompecabezas y trenes). Este tipo de juguetes fomentan las habilidades motoras finas y pueden mejorar el lenguaje y el desarrollo del cerebro. Algunos de estos juguetes también pueden desarrollar habilidades tempranas para las matemáticas.

• Arte. Alta calidad no significa que tenga que ser costoso. Las cosas simples como cajas de cartón o libretas de papel todavía pueden hacer felices a los pequeños. Los libros para colorear, crayolas, marcadores, plastilina, stickers pueden ser magníficos regalos para desarrollar la creatividad y ayudar a mejorar las habilidades motoras finas.

• Lenguaje/conceptos. En las últimas dos décadas, muchos de los juguetes tradicionales están disponibles ahora en versiones digitales. Y los juguetes nuevos se construyen para sustituir la interacción humana. Por ejemplo, un oso de peluche puede leer una historia en voz alta o un juego de mesa se puede jugar en una aplicación con jugadores virtuales. Sin embargo, las interacciones humanas reales son esenciales para el crecimiento y el desarrollo del niño. Los juguetes digitales nunca deben reemplazar el juego cara a cara. Las barajas tradicionales y los juegos de mesa (no las versiones en video juego o en aplicación) y libros pueden crear oportunidades para que usted y su niño se relacionen y se diviertan juntos.

• Habilidades motoras gruesas/físicas. Juguetes que incluyen actividad física (como jugar con bolas, juguetes para empujar o tirar, para montar ejemplo: bicicletas pueden ayudar al desarrollo físico y mejorar la interacción con pares, ya que tienen que negociar las reglas que generalmente se presentan cuando los niños juegan juntos.

Consejos cuando vaya a comprar juguetes

• Manténgase escéptico –incrédulo– frente a las etiquetas de juguetes que dicen ser “educativos”. La verdad es que la mayoría de las tabletas, juegos de computadora y aplicaciones que se promocionan como “educativas” no lo son. La mayoría de las aplicaciones “educativas” se enfocan en fomentar la memoria, tales como el abecedario y las formas o figuras. Estas destrezas son solo una parte de la preparación para la escuela. Las habilidades que son realmente necesarias para aprender y tener éxito en la escuela y en la vida incluyen el control de los impulsos y las emociones, y el desarrollo del pensamiento creativo y flexible. Estas se aprenden mejor a través del juego social y no estructurado con miembros de la familia y amigos. La investigación sugiere que los juguetes digitales, como las tabletas, pueden más bien retrasar el desarrollo social de los bebés y los niños pequeños debido a que no incluyen expresiones faciales de la vida real, gestos y vocalización.

Tenga en cuenta que algunos juguetes pueden promover los estereotipos raciales y de género. Así como los juguetes han cambiado con el tiempo, también han cambiado nuestras percepciones de lo que “las niñas hacen” y lo que “los niños hacen”. Todos los niños necesitan la oportunidad de explorar diferentes roles de género y diferentes estilos de juego. Por ejemplo, los libros infantiles o rompecabezas que muestren a hombres y mujeres en roles diversos y sin estereotipos de género (como, papás que se encargan del hogar, mamás que trabajan, enfermeros y enfermeras, mujeres policías). Trate de tener una variedad de juguetes para que su niño elija, tales como muñecas, carros, figuras de acción y bloques.

• Restrinja el tiempo que los niños pasan con videojuegos y juegos de computadora. El tiempo total de pantalla, incluyendo el tiempo para ver televisión y usar el computador, debe ser menor a 1 hora al día para niños mayores de 2 años, y debe evitarse para los niños menores de 2 años. A los niños menores de 5 años solo se les debe permitir jugar con videojuegos y juegos de computadora apropiados para su desarrollo, y mucho mejor si lo hacen en compañía de un familiar o cuidador.