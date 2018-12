¿Qué autos prefiere Kate del Castillo?

Kate Del Castillo pide indemnización de $60 millones por persecución bajo el gobierno de EPN. ¿Qué auto se comprará la famosa con este dinero?

Después del escándalo que causó su reunión con el ahora juzgado narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera hace tres años, la actriz mexicana Kate del Castillo regresa a México confiada de que no será vinculada más con el narcotraficante sinaloense bajo el nuevo cambio de gobierno.

La actriz, quien anoche dio una conferencia de prensa en la Ciudad de México, aseguró que su acompañante al rancho del Chapo, Sean Penn, en realidad desempeño el papel de informante para la captura del hombre más buscado en aquel entonces. El actor estadounidense traicionó al narcotraficante y ella, dijo la actriz.

Asimismo, Kate culpó al ex gobierno de Enrique Peña Nieto por haberla acosado e vinculado con el criminal, quien actualmente se encuentra en un proceso de juicios en Nueva York, incluso cuando no había las pruebas suficientes para hacer esto, dijo ella acompañada de sus abogados.

“Me sentí amenazada, la pasé muy mal, me sentí con mucho miedo, al final no me importaba mi vida, sino la de mi familia y son parte de los daños morales con los que me quedaré, estoy estigmatizada”, relató casi al punto de llorar.

A todo esto, la actriz interpuso una queja a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos e hizo una denuncia en contra de la PGR por los daños causados por la cantidad de $60 millones.

¿En serio espera la actriz recibir esta cantidad de dinero? Bajo en Gobierno de austeridad de Andrés Manuel López Obrador no se sabe, pero si ella sí logra obtener esa compensación, ¿qué auto se comprará con ese dinero?

¿Qué auto prefiere Kate del Castillo?

Con el dinero que Del Castillo, quien vive en Los Ángeles, recibirá por su denuncia contra el gobierno de EPN probablemente la actriz adquiera un vehículo veloz y de carreras, pues hace algunos años ella confesó ser una amante de la adrenalina.

Del Castillo participó en la fecha 39 del Toyota Grand Prix de Long Beach hace unos años, donde tuvo la oportunidad de convivir con otras estrellas que se lanzaron a la pista como Jessica Hardy, Jesse Metalcafe, Wanda Sykes y Jenna Elfman.

Con casco y uniforme, la protagonista de la “Reina del Sur” y la “ingobernable” ha pisado el pedal de motores de carreras ya varias ocasiones,incluso para interpretar personajes, así que tal vez la famosa adquiera un vehículo poderoso en poco tiempo si logra conseguir sus $60 millones.