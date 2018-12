Madre latina envuelve felicidad

Lesly y su esposo Rafael Torres empapelan regalos de Navidad para recaudar dinero y ayudar a su bebé, que sufre de cáncer

Las madres pueden llegar a hacer hasta lo imposible para que a sus hijos no les duela nada. Para ellas, no hay dolor más grande que el sufrimiento o la enfermedad de un ser que llevaron en sus entrañas.

Es el caso de Lesly Torres, una mujer emprendedora que en las últimas tres semanas se dedicó en cuerpo alma a envolver regalos navideños en la esquina de una calle en Burbank, para ayudar en la economía de su hogar.

“Una madre hace todo lo que es humanamente posible por sus hijos, para que sean felices”, dijo Lesly a La Opinión. “Uno da todo por ellos”.

Además de dar los primeros pasos hacia la apertura de su probable negocio propio de envoltura de regalos, ella y su esposo Rafael trabajaron incansablemente para obtener algo de dinero por si enfrentan gastos extras en el cuidado de su pequeño Rafael, de 20 meses de edad.

El bebé, quien fue dado de alta el pasado 11 de mayo del Children’s Hospital de Los Ángeles, se encuentra en proceso de recuperación de cinco cirugías; además de sesiones de quimioterapia y de radiación a las que fue sometido para extirparle del cerebro un tumor rabdoideo teratoideo atípico (ATRC) —un tipo de cáncer maligno del sistema nervioso central infantil.

Lesly Torres, de 30 años de edad, narró que cuando su hijo tenía 4 meses de nacido le diagnosticaron el agresivo cáncer y, a causa de ello, pasaron 8 meses en aislamiento total en el hospital y otros dos meses más en su hogar de Granada Hills.

“Mi hijo cumplió su primer año en el hospital y solo lo sacamos cinco minutos para compartir simbólicamente su pastel”, recordó la mamá. “A causa de su padecimiento se olvidó de cómo usar la boca para comer y lo alimentamos a través de un tubo”.

En la esquina de las calles Chandler y Griffith Park Drive, los esposos Torres, con ayuda de otros amigos, no se dieron abasto para cortar papel, armar cajas y envolver decenas de regalos de los vecinos de la tía de Lesly, quien les facilitó el jardín frontal de su casa para instalar el negocio.

“Es muy bonito que la gente ayude y venga a envolver sus regalos con nosotros”, comentó. “Pero es más bonito que les haya gustado”.

Una de esas clientas satisfechas fue Betsy Timmons, una dentista de origen polaco de La Cañada Flintridge, quien se presentó con tres regalos para envolver: dos cafeteras y una bufanda.

Las cafeteras eran para sus hijas Aleksandra y Karolina… El tercer obsequio que envolvió Lesly ¡era para ella!

“La historia de esta madre me ha inspirado y ha tocado mi corazón” dijo Betsy, casi al borde del llanto.

Al lugar acudieron también los esposos Joe y Mónica Wilke, quienes compartieron el testimonio de la muerte de su nieto Christopher Wilke, de 12 años quien luchaba contra una forma rara de cáncer y murió el 28 de marzo de 2014.

“En enero de aquel año se le diagnosticó un colangiocarcinoma puro [un raro cáncer de las vías biliares]”, dijo el abuelo del niño. “Por eso, venimos a darle fortaleza a los padres del pequeño Rafael y a entregarles un donativo”.

Y aunque Rafael Torres, el padre del niño, sufría con el papel para envolver regalos, con respeto y amabilidad atendía al mismo tiempo a sus clientes, muchos de las cuales fueron generosos con él y su esposa Lesly.

“Cuando nos dijeron que mi hijo tenía cáncer en el cerebro, no podía creerlo. Fue una noticia que me impactó demasiado… Tuvieron que pasar algunos meses para poder entender lo que pasaba”, rememoró el hombre de 31 años de edad, quien trabaja turnos de 12 horas en una refinería. “Ya después aprendí que no tenía que ser débil, sino que tendríamos que salir adelante”.

De la misma forma, Lesly ha enfrentado con valentía y con fe la situación de su hijo. Así le enseñó su madre Emma, de Durango, México, de quien aprendió el arte de envolver regalos, ya que en su infancia le ayudaba en una tienda de artículos para fiestas.

“El amor de una madre no tiene límites; mi mejor regalo en la vida es mi hijo y lucho por él, porque quiero verlo sonreír y que siempre este contento”, dijo la joven madre.

“Mi fe en Dios es lo que me ha mantenido fuerte; yo nunca quise ver el tumor ni pregunté por ello… Yo dejé a mi hijo en las manos de Dios y, pase lo que pase, él siempre estará en manos de Él”.