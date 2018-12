Kourtney Kardashian y Sofia Richie gozan con diminutos bikinis junto a Scott Disick

Parece que en esta familia tres no son multitud...

La ex esposa y la actual novia se le juntaron a Scott Disick, y es que todo parece indicar que las fiestas navideñas verdaderamente unen al clan Kardashian, o es que simplemente Sofia no estaba a gusto estando siempre lejos, viendo cómo su pareja convivía tan abiertamente con su ex.

Kourtney Kardashian y Sofia Richie se lucieron en sus mejores bikinis, y ambas mostraron su cuerpo con diminutas prendas de baños. Y es que ambas han demostrado que los baños de sol son realmente su adoración, ya que durante gran parte de 2018 se dejaron ver en reiteradas ocasiones en pequeños bikinis.

Lo anterior solo demuestra que las diferencias no son tan grandes y que todos se están esforzando por ser una verdadera familia.