Las mejores lavadoras de ropa por $800 o menos

¿Cuánto deberías gastar en una lavadora? No tienes que pagar $1,000 o más para obtener una máquina que limpie bien. Las pruebas de Consumer Reports encontraron impresionantes lavadoras que hacen bien el trabajo y cuestan $800 o menos.

“Estas lavadoras no solo limpian bien, también son eficientes en el consumo de agua y energía, incluso en los agitadores de carga superior”, dice Richard Handel, el ingeniero de pruebas que supervisa las pruebas de CR de los electrodomésticos de lavandería.

Entonces, ¿cuál es la trampa? La mayoría no son suaves con las telas, y algunas son bastante ruidosas.

Probado en el laboratorio para su hogar

Entre más de una docena de marcas hay más de 120 lavadoras compactas y de tamaño completo en nuestras calificaciones de las lavadoras.

Realizamos varias pruebas para averiguar qué tan bien limpia cada lavadora, los ingenieros de pruebas lavan muestras de telas manchadas con vino tinto, cacao y carbón, que es similar al hollín, entre otras manchas. Se usan para desafiar a la lavadora, para poder ver las diferencias reales entre las máquinas.

Todos los tipos de lavadoras tienen sus ventajas y desventajas, así que consulta nuestra guía de compras de lavadoras para que te ayude a elegir. Y para facilitar la elección, incorporamos los resultados de las pruebas de laboratorio, la confiabilidad predicha y la satisfacción del propietario en una calificación general, como verás en nuestras calificaciones.

Los miembros de CR pueden leer las calificaciones y las revisiones de las lavadoras de carga superior de alta eficiencia (HE), las lavadoras de carga superior con agitadores y las de carga frontal de alta eficiencia (HE) que puedes comprar por $800 o menos que se desempeñaron bien en nuestras pruebas.

