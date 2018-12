Cantante pierde a su esposa y a los integrantes de su banda en tsunami

View this post on Instagram

Alhamdulillah udah ketemu istriku @dylan_sahara Makasih ya temen-temen doanya, cuma Allah yang bisa bales kebaikan temen-temen. Minta tolong kirimin al-fatihah ya buat istriku @dylan_sahara InsyaAllah husnul khotimah. Allahumma amin