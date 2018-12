¿Cómo quitar las verrugas genitales?

Existen múltiples métodos aplicados según el caso de cada paciente

Las verrugas genitales son protuberancias que aparecen cerca de los genitales. Y son una de los tipos más frecuentes de Enfermedades de Transmisión Sexual.

Diagnóstico

Son importantes los chequeos frecuentes para detectar las verrugas genitales. Estos chequeos pueden ayudar a la mujer a hallar cambios vaginales y en el cuello uterino causados por las verrugas genitales o signo de temprano de cáncer de cuello uterino.

Para realizar el Papanicolau, el médico usará un dispositivo llamado espéculo para mantener abierta la vagina. Posteriormente, utilizará una herramienta de mango largo para tomar una pequeña muestra de las células del cuello uterino.

Otra opción es la realización de la prueba para detectar el VPH. Solo son algunos tipos de esta enfermedad lo que están vinculados con el cáncer de cuello uterino. Las células tomadas del cuello uterino por medio del Papanicolau son aptas determinar si la cepa del VPH puede producir cáncer.

Tratamiento

Si las verrugas no te causan ninguna molestia, puede que no requieras un tratamiento. No obstante, si tienes síntomas de picazón, ardor, y dolor, o si las verrugas visibles te causan algún tipo de angustia emocional, tu médico puede recetarte medicamentos o sugerirte hacer una cirugía.

Sin embargo, las lesiones pueden regresar después del tratamiento, dado que no existe una cura para el virus en sí.

Medicamentos

Algunos de los tratamientos que pueden aplicarse directamente sobre la piel son los siguientes:

Imiquimod (Aldara, Zyclara): Esta crema estimula la capacidad del sistema inmunitario para atacar las verrugas genitales. Evita el contacto sexual mientras usas esta crema.

Podofilina y Podofilox (Condofilox): La podofilina es una resina natural que ayuda a la eliminación de tejido de la verruga genital. El médico debe aplicar la solución. Podofilox contiene el mismo compuesto activo, pero éste si puedes aplicártelo en tu casa.

Ácido Tricloroacético: Es un tratamiento químico que quema las verrugas genitales, pero que también puede usarse para verrugas internas. Los efectos secundarios pueden ser irritación de la piel, llagas o dolor.

Cirugía

Muy probablemente necesites cirugías si tienes verrugas muy grandes, aquellas que no responden a la medicación o, si estás embarazada, las verrugas a las cuales tu bebé puede estar expuesto durante el parto. Tres de las opciones quirúrgicas son las siguientes:

Electrocauterización : Este procedimiento utiliza corriente eléctrica para cerrar la verruga. Después de la operación, probablemente sientas algún tipo de dolor o inflamación.

Escisión quirúrgica: Tu médico puede emplear herramientas especiales para cortar las verrugas. Necesitarás anestesia local o general para el tratamiento.

Congelación con nitrógeno líquido (crioterapia): Consiste en crear una ampolla alrededor de la verruga. Con la sanación de la piel, las lesiones se desprenden y aparece piel nueva. Este método requiere de varias sesiones.

Es muy importante acudir previamente a un chequeo y consultar con el médico cuál sería el método más conveniente para tu caso.