Hija de Enrique Peña Nieto presume el regalo especial que le dio su papá en Navidad

Una joya con gran valor sentimental

Paulina Peña, hija del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, presumió el regalo que recibió esta Navidad.

Se trata de un collar con un enorme valor sentimental para ella y su familia. Una pieza de joyería que perteneció a su mamá, Mónica Pretelini, fallecida en enero de 2007.

“Probablemente, éste es el mejor regalo que he recibido en mi vida, mi papá me lo acaba de dar. Era un collar de mi mamá que tenía guardado hace más de quince años. No puedo de la emoción”, posteó junto a la fotografía del collar.

“Empezamos el año con mucho amor y mucho empuje, este mes es muy especial para nosotros, inauguramos con mucho amor 14 incubadoras que ayudarán a comenzar la vida de niños y niñas mexicanas rodeados de amor, nuestro propósito y lo que nos mueve es querer siempre ayudar a la mujer mexicana, hacerles saber que no están solas. Trabajamos por y para ustedes, sus hijos son nuestros también, su felicidad y sufrimiento también es nuestro”, añadió.