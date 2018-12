Marianela González, actriz de “Mi gorda bella”, revela que tiene una relación con una mujer

La venezolana publicó una fotografía con su pareja, la escritora colombiana Amalia Andrade

Marianela González, actriz de la telenovela “Mi gorda bella”, sorprendió a sus seguidores por revelar su relación amorosa con otra mujer, al compartir una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece besando a su pareja.

“Y hoy celebro cada vivencia, cada recuerdo, cada caída y cada renacer. Celebro lo que fui, lo que hoy me convierte en lo que soy, lo que dejé de tener, lo que tengo y lo que vendrá”, escribió la artista de 40 años en la red social.

Sin censura, la actriz venezolana decidió dedicar su amor y agradecimiento a su pareja, la escritora colombiana Amalia Andrade.

“Celebro que nada me detiene, nada me frena, ni me encierra y llegaré donde quiera. Celebro cada persona que llegó a mi vida, las que se fueron y las que aún siguen a mi lado. Y hoy más que nunca te celebró a ti… @amaliaandrade_“, precisa el post de la venezolana.

Desde hace tiempo se especulaba en la prensa de entretenimiento sobre las preferencias sexuales de la actriz, que se había mantenido en silencio al respecto, pero ahora ha decidido gritar su relación por todo lo alto y no dudó en expresarlo en sus redes sociales.

En la fotografía que publicó en Instagram aparecen la actriz y la escritora besándose en la boca.

El post lleva más de 44,000 me gusta.

La imagen provocó las reacciones de sus fans, que le expresaron su apoyo y le enviaron felicitaciones.

“Dios te bendiga. Felicidades. Enhorabuena, que viva el amor”, son algunos de los mensajes que recibió Marianela.

La escritora hizo eco de la fotografía y escribió en su cuenta de Instagram el amor que le tiene a su pareja.

“Que cuando estemos juntas todo el mundo diga ‘Caramba esas muchachas sí se quieren’ @nelagonzalez“, indicó la autora Andrade.

Marianela participó en “Mi gorda bella” en el 2002, telenovela transmitida por la cadena venezolana RCTV.