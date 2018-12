Noelia y su diminuto hilo en Instagram opacan la coqueta tanguita roja de Yanet García

En la actualidad son muchas las celebridades que presumen sus colitas en las redes sociales con diminutas prendas íntimas...

Nada que hacer. Ante la explosiva sensualidad de Noelia parece que ninguna celebridad tiene oportunidad, al menos no en Latinoamérica. Yanet García, la famosa chica del clima de Televisa calentó la Navidad con su colita respingona y su tanguita roja. Y aunque ésta tuviera un coqueto listón de regalo, listo para sser abierto, el descarado hilo de Noelia parece eliminar la desfachatez navideña de cualquier otra estrella de las redes sociales.

La imagen de Noelia incluye la decoración de su árbol de Navidad, la cual es tan decadente como su ropa íntima, que no pasa de pequeñas tiras de tela, que más que cubierta la hacen lucir desnuda. Sin embargo en cuestión de likes los logros cambian, ya que la estampa de Noelia no supera los cincuenta mil me gusta de Instagram, mientras que la colita respingona de Yanet supera los 761 mil likes. A veces menos, no necesariamente es más…