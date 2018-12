Patty López de la Cerda de Azteca Deportes superó la filtración de sus fotos íntimas y así lo demuestra

Sin miedo al qué dirán, luce su cuerpazo en bikini

La conductora de Azteca Deportes de TV Azteca, Patty López de la Cerda, atravesó un momento muy complicado este verano, sin embargo ahora se encuentra plena, feliz y no teme mostrarlo a sus millones de seguidores en Instagram.

La periodista se encuentra celebrando su luna de miel en Bali. Desde sus paradisíacas playas ha compartido postales candentes que explican la popularidad de la mexicana.

Aficionada al América del fútbol mexicano y fiel seguidora de Lionel Messi, “Patito” dejó con la boca abierta a propios y extraños con un minibikini negro.

Les mando muchos besos desde aquí, últimos días y pronto estaremos de regreso en México 🤗 pic.twitter.com/LOJQwnZJ13 — Patty López de la C (@pattylopezdelac) December 26, 2018

Patty reconoció en un mensaje en Twitter que ya superó la angustia de la filtración de unas fotos y videos íntimos previo al Mundial Rusia 2018.

“Llevo tantos días de felicidad tan linda que no me la creo.. En verano tuve días tan malos en los que me convencía de que vendrían muchas sorpresas y cosas lindas para poder seguir. Nunca me imaginé que vendrían cosas tan lindas, que felicidad más real y chingona“, escribió.

Llevo tantos días de felicidad tan linda que no me la creo.. En verano tuve días tan malos en los que me convencía de que vendrían muchas sorpresas y cosas lindas para poder seguir.. Nunca me imaginé que vendrían cosas tan lindas, que felicidad más real y chingona 🙈✨ pic.twitter.com/XhzIoX0Xlb — Patty López de la C (@pattylopezdelac) December 13, 2018

Patty participa en programas como “Los Protagonistas” de la televisora mexicana.