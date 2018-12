Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Los pequeños de la casa tienen muchas opciones este fin de semana

Jueves 27

Luces en la biblioteca

El programa Great American Christmas Holiday Lights en la Ronald Reagan Presidential Library (40 Presidential Dr., Simi Valley) continúa por el resto del año con un show que combina las viejas tradiciones navideñas con moderna tecnología. El despliegue de luces está ambientado con notas musicales nostálgicas de la temporada, esencias y adornos por toda la biblioteca. 6 a 10 pm. Boletos $12 a $17. Informes (805) 577-4066 y reaganfoundation.org.

Teatro navideño

La obra “The Year Without a Santana Claus”, que presenta The Troubadour Theater Company en El Portal Theatre (11206 Weddington St,, North Hollywood), es una combinación de las fiestas navideñas, música de Carlos Santana y los Troubies, los miembros de esta tropa teatral. En la obra, Santa necesitará “Black Magic Woman” porque está enfermo y con el “Corazón espinado”, y cree que no puede contar con nadie; encima de eso, y para empeorar las cosas, “This Boy’s Fire” viene con una fiebre de 102. En inglés. Termina el 30 de diciembre. Funciones de jueves a domingo. Consultar horarios en la página oficial. Boletos $45 a $75. Informes (818) 508-4200 y elportaltheatre.com.

Viernes 28

Taller infantil

El taller infantil Oshogatsu regresa al Japanese American Cultural and Community Center (244 San Pedro St., Los Angeles) para celebrar la llegada del año nuevo. La actividades de este año incluyen talleres de caligrafía moderna, confección de gyoza, taiko, impresión en serigrafía y otras. El espacio es limitado y es necesario registrarse con antelación para participar. 9:30 am a 4:30 pm. Boletos $40 a $50. Informes (213) 628-2725 y jaccc.org/oshogatsu.

Sábado 29

Charla sobre la lotería

La doctora Gloria Arjona ofrecerá una chala en el museo Bowers (2

Tour de George López

George López llega con su Wall World Tour al teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), un show de comedia cargado de referencias a la propuesta del presidente estadounidense de construir un muro en frontera que divide a este país con México. 8 pm. Boletos $39.50 a $69.50. Informes (877) 234-8425 y microsofttheater.com.

Festival ecuestre

El Los Angeles Equestrian Center (480 W. Riverside Dr., Burbank) mostrará en su Equestfest las unidades ecuestres que participarán en el Desfile de las Rosas. Tanto hermosos caballos como diestros jinetes ejecutarán algunas de las suertes que harán durante la famosa parada de año nuevo, entre ellas danzas y floreos con las sogas. Durante el festival también se pueden visitar los establos, hablar con los jinetes y conocer más acerca de las razas de los animales. Habrá comida y bebida a la venta. 10 am a 3 pm. Boletos $15 a $40; gratis menores de 5 años. Informes la-equestriancenter.com.

Cine gratis

El Burton Chace Park (13650 Mindanao Way, Marina del Rey), el parque más grande de esta ciudad, continúa con los festejos navideños. A partir de las 4 pm, cantantes de villancicos vestidos como en los cuentos de Dickens, interpretarán temas clásicos de la temporada a capella. Luego, a las 6 pm, se proyectará la cinta “Frozen”. Se recomienda llevar sillas de playa o cobijas para picnic. Admisión gratis. Informes visitmarinadelrey.com/christmas.

Cine de los ochenta

El New Beverly Cinema (7165 Beverly Blvd., Los Angeles) proyectará “Gremlins”, una cinta de 1984 dirigida por Joe Dante y protagonizada por Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton y Polly Holliday. Ya saben las reglas: no expongan a estos seres a la luz brillante, no los mojen y, sobre todo, no los alimenten después de la medianoche. Funciones sábado y domingo 2 pm. Admisión $6 (incluye unas palomitas tamaño infantil). Para todas las edades. Informes (323) 938-4038 y thenewbev.com.

Martes 1

Museo gratis

Para celebrar el inicio del año nuevo, el museo Autry (4700 Western Heritage Way, Los Angeles) abrirá sus puertas el primer día de 2019. Además de poder dar una vuelta por este recinto dedicado al arte del viejo oeste, los visitantes pueden disfrutar de los últimos días de “Rick Bartow: Things You Know But Cannot Explain”, que termina el 6 de enero y que significa la primera gran retrospectiva del artista, que consiste en pinturas a gran escala, dibujos, pinturas y esculturas. Abierto de 10 am a 5 pm. Entrada gratis. Informes (323) 667-2000 y theautry.org.

Desfile de las Rosas

Como cada año nuevo desde hace más de cien años, el primer día de enero se efectúa en las calles de Pasadena el famoso Desfile de las Rosas, que además de decenas de carrozas adornadas con flores, presenta el paso de bandas de música, charros, caballos amaestrados, bastoneras y celebridades. Comienza en el área de Old Pasadena y sigue por el Colorado Boulevard por un tramo de aproximadamente 6 millas. Gratis desde las calles del bulevar. Informes (626) 449-4100 y tournamentofroses.com.