Año nuevo al estilo de Los Angeles

Las fiestas para recibir el 2019 están a la orden del día –o de la noche– este 31 de diciembre; estas son algunas opciones

Decenas de lugares en Los Angeles se preparan para despedir el año. Música, baile, fuegos artificiales, shows, teatro, arte, comida y bebidas son la combinación perfecta para recibir al 2019 con los brazos abiertos.

Esta lista ofrece detalles de algunos de los recintos más populares del condado para pasarla este último día de 2018. Los precios y las opciones son variadas, así como el público para el que están diseñadas. Aunque gran parte están pensadas para los adultoa, también hay eventos a los que puede asistir toda la familia.

Aquarium of the Pacific

Bandas en vivo en el Great Hall, DJs en las galerías, espacios para bailar y bebidas y comida a la venta es lo que ofrece el Aquarium of the Pacific para despedir el año que se va. El espectáculo, titulado New Year’s Eve, fue curado por el mismo equipo que trae la popular Night Dive a este recinto de Long Beach. Solo para mayores de 18 años. Boletos $34.95. 100 Aquarium Way, Long Beach. Más detalles en (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Grand Park

Esta es la sexta ocasión en la que el Grand Park celebra la llegada del año nuevo. Este lugar, en colaboración con el Music Center, es la sede “oficial” de Los Angeles para la realización de esta fiesta. Habrá música y baile en dos escenarios. Los asistentes podrán ver un video digital en tercera dimensión a un costado del ayuntamiento de la ciudad con un show de luz integrado inspirado en el tema “My Dream L.A.”; está basado en la visión de alumnos de quinto grado del condado angelino. Entre los artistas que participan en el escenario principal están Aloe Blacc y Maya Jupiter, Irka Mateo y La Tirindanga, Georgia Anne Muldrow, DJ Day y The Grand Scheme. En el segundo escenario actuarán las DJs Angela Spiñorita Blanca, Ericalandia y Angel Kronika, entre otras. También habrá varias cabinas de fotos. A partir de las 8 pm. Entrada gratuita. 200 N. Grand Ave., Los Angeles. Más detalles en grandparkla.org.

LA Zoo

Para despedir el año, el Los Angeles Zoo con una cena buffet que incluye bebidas sin alcohol y postre, además de entrada express a L.A. Zoo Lights. Los asistentes podrán subirse al carrusel, usar los juegos, bailar en una fiesta con DJ y ver la caída de la bola de cristal del Times Square. Para los mayores de 21 años se servirá champaña gratis para brindar a medianoche y jugo de manzana para los niños. A partir de las 6 pm. Boletos $45 a $69. 5333 Zoo Dr., Los Angeles. Más informes en /lazoo.showare.com/eventperformances.

Zimmer Children’s Museum

No el lunes, sino el domingo, este museo celebrará el conteo final en tres horarios: 1:18, 2:18 y 3:18 pm. Las familias que asistan podrán decorar sus propios accesorios y hacer sus propias matracas para celebrar la llegada del año. El programa es gratuito con el pago de la entrada al museo. Boletos $7.50. 6505 Wilshire Blvd., #100, Los Angeles. Más informes en (323) 761-8984 y zimmer.sharewell.org.

Marina del Rey

En Marina del Rey, en el Burton Chace Park, la despedida del año viejo será con una gran fiesta y show de fuegos artificiales. Participan DJs, bailarines y un robot, y habrá pintura de cara para los niños, burbujas, cabinas para fotos, regalos, camiones de comida y conteo regresivo para recibir el 2019 en dos ocasiones, a las 9 pm y a las 12 am. Al final de ambos se podrá ver un show de juegos pirotécnicos que durará diez minutos. Entrada gratuita. A partir de las 7 pm. 13650 Mindanao Way, Marina del Rey. Más detalles en (424) 526-7900 y visitmarinadelrey.com.

Knotts Berry Farm

Los festejos de Knott’s Merry Farm en Knott’s Berry Farm incluyen la fiesta de año nuevo. Además de entretenimiento en vivo, más horas de apertura del parque y fuegos artificiales, la fiesta en este parque temático ofrece shows de comediantes, bailarines de swing y nada de estrés para toda la familia. Gratis con el pago de entrada al parque. La celebración es de 10 pm a 1 am. Boletos $54 en línea; $82 en la puerta. Más detalles en (714) 220-5200 y knotts.com.

Universal Studios

El evento Universal Studios Eve es una de las celebraciones más grandes que lleva a cabo este parque temático. De 7 pm a 2 am, los visitantes podrán no solo disfrutar de todos los juegos del lugar, sino participar en las varias fiestas que estarán disponibles a través del todo el parque, donde habrá música y la oportunidad de bailar. Habrá sonidos latinos cerca de Revenge of the Mummy; electrónica en la Simpsons Plaza y pop, rock y hip hop en la Universal Plaza. Luego del conteo regresivo se desplegarán fuegos artificiales que serán disparados en forma sincronizada desde tres puntos distintos del parque. Boletos $119 a $124. Más detalles en universalstudioshollywood.com.

Queen Mary

El majestuoso Queen Mary celebra la llegada del año nuevo al estilo del principio del siglo pasado, en elegantes salones de baile y cubiertas adornadas para ocasión, pero con elementos contemporáneos, como música en vivo, DJs, bailarines, pianos y otras amenidades. A la medianoche se desplegará uno de los espectáculos de fuegos artificiales más elaborados y extensos del sur de California; dura 15 minutos y pinta el cielo con colores que explotan en sincronía de música que surge de la popa del barco. Entre algunos de los artistas que tocarán en vivo está la Sonora Dinamita. 1126 Queens Hwy., Long Beach. De 8 pm a 1 am. Boletos $115 a $215. Más detalles en (877) 342- 0742 y queenmary.com.