Chiquis Rivera comparte su divertido ‘ultrasonido’ en Instagram

La cantante no pudo resistirse a compartirlo con todos sus fans

Chiquis Rivera es una de las famosas que más contacto tiene con sus fans a través de las redes sociales. No hay día que la intérprete de “Entre Botellas” deje pasar sin una actualización en Instagram o Instagram Stories.

En estos días festivos la famosa no dejó pasar la oportunidad de compartir un divertido meme de un supuesto ultrasonido.

“Mi ultrasonido en estos momentos”, dice la imagen que muestra un ultrasonido del estómago lleno de tamales.

La también hija de Jenni Rivera seguramente dio rienda suelta en estos días para empacar tamales y todo parece ser culpa de la mamá de su amiga “Omi”, al menos así lo dejó saber entre risas en Instagram.

Días antes de la Navidad y Año Nuevo, Chiquis se había sometido a la dieta Keto y un regimen de ejercicio para poder bajar algunos kilos. Tras los 21 días del reto la prometida del cantante Lorenzo Méndez no bajó todo lo que se había propuesto pero si hubo un ligero cambió.

“Me pesé y perdí 8 libras, total en los 21 días. Me he portado muy bien con mi comida, pero para que les voy a echar mentiras, si me comí tres tortillas de maíz y el fin de semana en mi presentación en Chiapas tomé mucho tequila“, reveló Rivera.

Al final de cuentas el desliz que tuvo el fin de semana no empañó el gran esfuerzo que hizo por bajar de peso, sin embargo, ella misma explica el porque no pudo bajar más.

“Obviamente el tequila nos hincha y también el viajar, y yo pensé que iba a perder más. Yo creo que con las tortillas y el alcohol… te hace subir de peso. Yo creo que hubiera perdido más pero 8 libras son 8 libras“, explicó.