Hijas de Andrea Legarreta reaccionan a supuesta infidelidad de la conductora de Televisa

Aseguran que la famosa tiene un romance extramarital

Andrea Legarreta ha sido sido tachada de serle infiel a Erick Rubín, su esposo desde hace 18 años. La presentadora de “Hoy” en Televisa supuestamente tiene una relación extramarital con un alto ejecutivo de su misma empresa. Ella mismo habría tenido que desmentir los rumores en el programa matutino pero ahora son sus hijas que han reaccionado a las habladurías.

“En realidad no nos afecta porque sabemos que no es real y no tocamos tanto el tema porque sabemos de qué se trata“, dijo Nina a los medios según reporta People en español.

En su momento, Legarreta enfrentó los rumores de infidelidad en el programa mexicano.

“Me andan inventando que ando con un poderoso hombre, ni sé. Si vas a ser cobarde para decir las cosas, di nombres y apellidos, da pruebas y después sales a querer manchar la historia de una familia”, expresó.

El matrimonio de Andrea y Erick ha estado plagado de chismes que especulan la solidez del mismo. Lo que si es verdad es que ambos la pasaron divino en familia con sus hijas en Navidad.

“Mi familia, mis amores. El sabor y el verdadero sentido de la navidad lo da el amor y la compañía… La llegada a este mundo de un ser que llegó a dar amor… Y justo de eso se trata la vida… Deseo que Dios me los bendiga a TODOS”, publicó Legarreta en Instagram con fotos familiares.