Lo que pasa cuando un gran oso polar se acerca mucho a un fotógrafo de BBC Earth

Gordon Buchanan se encuentra cara a cara con un oso polar salvaje que desea llegar a lo que huele a comida sabrosa

Más de 1 millón y medio de personas han visto el video de lo sucedido al fotógrafo Gordon Buchanan cuando filmaba a un oso polar en el canal de BBC Earth en YouTube :

Los osos polares son uno de los animales más icónicos de la tierra y, sin embargo, sabemos muy poco acerca de ellos.

Aparte de fugaces vislumbres, los científicos y los cineastas nunca han podido seguir a estos animales para contar su historia y registrar detalles de su vida familiar.

Ahora, aprovechando lo aprendido al hacer la absorbente serie documental que presenta Netflix titulada The Bear Family and Me, el camarógrafo de vida salvaje Gordon Buchanan se embarca en una nueva misión ambiciosa y peligrosa: ganar la confianza de una familia de osos polares y, aprovechando esta oportunidad única, observar a estos animales enigmáticos, como nunca antes, en el transcurso de un año.

Pero ya vimos que los osos polares pueden ser muy curiosos… y agresivos.