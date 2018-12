Presunta víctima de Kevin Spacey dice tener un vídeo de la agresión sexual

El joven en cuestión tenía 18 años al momento del supuesto ataque del actor

Foto: Rochelle Brodin/Getty Images for Sony Pictures Home Entertainment

Kevin Spacey tiene varias denuncias en su contra por acoso y abuso sexual, y una de ellas habría quedado registrado en video, tal como afirmó esta semana una de sus supuestas víctimas. El joven que acusó al dos veces ganador del Oscar de haberlo agredido sexualmente en un restaurante de Massachusetts, en 2016, cuando tenía 18 años, afirmó a los investigadores que filmó parte del incidente con su teléfono celular.

La víctima habría enviado varios mensajes y hasta un vídeo en el momento en el que Spacey lo acosaba, según se replicó en varios medios tras la difusión de la información de una agencia francesa, que accedió a la causa que se le sigue al actor y por la cual el 7 de enero será formalmente procesado.

El joven es el hijo de Heather Unruh, una conductora de televisión de Boston, identificado por los medios estadounidenses como William Little. William, en 2016, trabajaba en un restaurante de la isla de Nantucket cuando vio a la ex estrella de House of Cards entrar al establecimiento. De acuerdo con su denuncia, decidió quedarse al terminar su turno para ver si podía tomarse una foto con el actor.

Si bien el joven tenía 18 años, y en el estado de Massachusetts hay que tener 21 años para consumir alcohol, Spacey lo invitó a tomar varias copas, tras lo cual lo invitó a su casa. En la denuncia consta que entonces comenzó el acoso de Spacey, quien intentó meter su mano dentro de sus pantalones y tocar sus genitales. Al parecer, en ese momento, Little le escribía a su novia e incluso le envió un video para demostrarle lo que hacía el actor.

Los cargos por los que sería procesado el actor el 7 del mes próximo es por “asalto indecente y agresión a menores”, delito que puede ser penado con hasta cinco años de prisión.

En Estados Unidos, el inminente procesamiento de Spacey se conoció a través de medios periodísticos el lunes pasado, por lo que el vídeo que luego publicó Spacey en la piel de su personaje de House of Cards, Frank Underwood, sería una respuesta a ello.